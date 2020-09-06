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17:15 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» дома обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 6 сентября. Нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 888 зрителей и завершилась со счетом 4:3.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Граборенко (12-я минута), Отсо Рантакари (13), Алексей Волгин (18) и Александр Кучерявенко (59). У проигравших отличились Маттиас Теденбю (31), Федор Малыхин (51) и Александр Семин (58). Нижнекамской командой руководил главный тренер Вячеслав Буцаев, он пропустил первый матч клуба в сезоне против петербургского СКА (1:2) из-за восстановления после ОРЗ. «Нефтехимик» впервые за семь матчей сумел обыграть «Витязь» в рамках КХЛ.

В следующем матче нижнекамский клуб 9 сентября на выезде сыграет с хельсинкским «Йокеритом». Клуб из Подольска днем ранее в гостях встретится с рижским «Динамо».

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Нефтехимик
4:3
3:0, 0:1, 1:2
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