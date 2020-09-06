«Нефтехимик» дома обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Граборенко (12-я минута), Отсо Рантакари (13), Алексей Волгин (18) и Александр Кучерявенко (59). У проигравших отличились Маттиас Теденбю (31), Федор Малыхин (51) и Александр Семин (58). Нижнекамской командой руководил главный тренер Вячеслав Буцаев, он пропустил первый матч клуба в сезоне против петербургского СКА (1:2) из-за восстановления после ОРЗ. «Нефтехимик» впервые за семь матчей сумел обыграть «Витязь» в рамках КХЛ.