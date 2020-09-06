«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Победную шайбу забросил Найджел Доус (61-я минута). В составе «Ак Барса» в основное время отличились Станислав Галиев (27) и Патрис Кормье (51), у СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (52) и Антон Бурдасов (60).

Перешедший в «Ак Барс» Доус провел 550-й матч в КХЛ. В товарищеском предсезонном матче, прошедшем 19 августа, казанцы обыграли СКА со счетом 5:2, тогда четыре (один гол + три передачи) очка набрал Артем Галимов. В воскресной встрече он отметился голевой передачей.

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Ставший обладателем Кубка Открытия «Ак Барс» одержал две победы в трех матчах КХЛ и имеет в своем активе четыре очка. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА в двух встречах набрал три балла и идет вторым в Западной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» 9 сентября сыграет в гостях с минским «Динамо», СКА днем ранее встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».

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