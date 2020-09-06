Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
СКА
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Сочи
60
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь
31
Хоккей. НХЛ
7.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
Витязь
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
04
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
20:29 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 6 сентября. Казанский «Ак Барс» на домашней площадке в овертайме победил петербургский СКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в присутствии 3 960 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил Найджел Доус (61-я минута). В составе «Ак Барса» в основное время отличились Станислав Галиев (27) и Патрис Кормье (51), у СКА шайбы забросили Андрей Кузьменко (52) и Антон Бурдасов (60).

Перешедший в «Ак Барс» Доус провел 550-й матч в КХЛ. В товарищеском предсезонном матче, прошедшем 19 августа, казанцы обыграли СКА со счетом 5:2, тогда четыре (один гол + три передачи) очка набрал Артем Галимов. В воскресной встрече он отметился голевой передачей.

СКА (Санкт-Петербург)

Ставший обладателем Кубка Открытия «Ак Барс» одержал две победы в трех матчах КХЛ и имеет в своем активе четыре очка. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, СКА в двух встречах набрал три балла и идет вторым в Западной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» 9 сентября сыграет в гостях с минским «Динамо», СКА днем ранее встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».

Ак Барс (Казань)

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома разгромил «Сочи» (6:0), челябинский «Трактор» на своей площадке победил пекинский «Куньлунь» (3:1).

Читайте также
Ак Барс
3:2ОТ
0:0, 1:0, 1:2
СКА
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли: итоги 2 раунда
Оба пилота «Феррари» не смогли финишировать на Гран-при Италии
СМИ узнали об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бенфики»
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче
«Нефтехимик» и «Витязь» забросили семь шайб на двоих в матче КХЛ
Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь