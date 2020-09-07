Александр Медведев: КХЛ и клубы извлекли уроки из трагедии «Локомотива»

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что перед всеми пятью матчами лиги в понедельник пройдет минута молчания. На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших.

«Клубы и лига не могли не сделать выводы из этого горького и трагического урока, — сказал Медведев. — Поэтому к чартерным перевозкам привлекаются только те компании, у которых есть современный авиапарк и предприняты все меры безопасности. Лучше бы таких уроков не было! Теперь уже никто не поступается интересами безопасности, никто не должен допускать этого ни в мелочах, ни в больших делах».