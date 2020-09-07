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10:20 (мск), источник: ТАСС

Александр Медведев: КХЛ и клубы извлекли уроки из трагедии «Локомотива»

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ее клубы сумели извлечь уроки из трагедии, связанной с ярославским «Локомотивом». Такое мнение ТАСС высказал первый президент лиги, член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что перед всеми пятью матчами лиги в понедельник пройдет минута молчания. На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших.

«Клубы и лига не могли не сделать выводы из этого горького и трагического урока, — сказал Медведев. — Поэтому к чартерным перевозкам привлекаются только те компании, у которых есть современный авиапарк и предприняты все меры безопасности. Лучше бы таких уроков не было! Теперь уже никто не поступается интересами безопасности, никто не должен допускать этого ни в мелочах, ни в больших делах».

«Мы помним “Локомотив”! Это незаживающая рана», — добавил он.

Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда «Локомотива», потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

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