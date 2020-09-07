Последний титул погибшего «Локомотива». Они ушли чемпионами: взяли Кубок ЛЖД, не пропуская 3 игры кряду

Источник: Sport24

Спустя 9 лет после страшной трагедии, унесшей жизни игроков и тренеров «Локомотива», Sport24 вспоминает последний турнир и титул ярославской команды.

Лето-2011 было особенным для «Локомотива». В команде затеяли большую перестройку — ее состав покинули сразу 11 хоккеистов. В их числе оказались знаковые для города и клуба люди — Сергей Жуков (17 сезонов), Алексей Васильев (15 сезонов), Александр Гуськов. Не получил предложение о новом контракте и чешский тренер Владимир Вуйтек — его заменил канадский специалист Брэд Маккримон, имевший за плечами опыт работы в нескольких клубах НХЛ в качестве ассистента. Усиление «Локо» в том межсезонье выглядело очень мощно — шведский вратарь Стефан Лив, латвийский защитник Карлис Скрастиньш, его белорусский коллега Руслан Салей, чешский форвард Ян Марек.

Цель, с которой в Ярославле собрали звездный состав, была очевидна для журналистов, болельщиков и самих хоккеистов.

Ярославль мечтал взять первый в истории Кубок Гагарина, ведь за три года существования КХЛ команда уже имела несколько шансов на титул — дважды играла в финале конференции и один раз в финале плей-офф.

«Цели у меня такие же, как и у “Локомотива”: бороться за Кубок Гагарина. Надеюсь, что помогу моей новой команде завоевать этот почетный трофей. Во всяком случае, в Ярославле у меня есть хороший шанс выиграть Кубок Гагарина. Впрочем, задачи надо решать поэтапно, step by step, как говорят в Америке — сначала нужно выйти в плей-офф, а затем ставить цель бороться за Кубок Гагарина», — делился планами Салей.

«Ярославль — хоккейный город с отличными традициями. Так что подход руководства “Локомотива”, постоянно нацеленного на титул, мне полностью по душе. Борьба за первое место — что может быть лучше?!» — а это уже эмоции Маккриммона, который рассматривался в качестве кандидата в паре команд НХЛ, но в итоге оказался в России.

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20 июля «Локомотив» начал первый тренировочный сбор, а через полторы недели отправился в Швейцарию. Там команда работала 14 дней, успев провести 3 контрольных матча с местными клубами. «Висп» и «Амбри-Пиотта» были разгромлены с общим счетом 12:3, а вот «Берну» оказался сильнее — 4:3. Лучшим бомбардиром российского клуба стал Йозеф Вашичек, набравший 4 очка.

Следующую неделю «Локо» провел в родном городе, после чего вылетел в Ригу на «Кубок Латвийской железной дороги» — единственный турнир, в котором команда приняла участие в том межсезонье. Состав участников выглядел интересно и даже принципиально, сразу с тремя соперниками «Локомотив» пересекался в плей-офф-2011 — прошел минское и рижское «Динамо» и не смог остановить «Атлант». Дополнили эту компанию «Нефтехимик» и финская «Сайпа».

Пребывание в Латвии началось для «Локо» с поражения от «Нефтехимика» — правда, эта игра была товарищеской.

Лучшей у Ярославля стала тройка нападения Марек — Кирюхин — Остапчук, которая дважды сравнивала счет, в итоге Нижнекамск смог забрать победу только в серии буллитов. Ворота железнодорожников в той встрече защищал Александр Вьюхин. А вот в первой игре турнира Маккриммон доверил пост номер один шведу Ливу и этот ход стал определяющим.

Для начала скандинав отразил 21 бросок в противостоянии с «Атлантом» и помог своему клубу хотя бы частично отомстить команде, остановившей его в недавнем розыгрыше Кубка Гагарина. Для этого «Локомотиву» хватило единственного гола — его снова организовало звено Марека, чех ассистировал Кирюхину. Спустя пару дней Лив совершил 26 спасений в матче с минчанами, оформил очередной «сухарь», по шайбе у ярославцев забросили все те же Кирюхин, Александр Галимов и Карел Рахунек.

«Хорошо, что “Локомотив” играет на турнире в Риге. Тут у меня семья, друзья, родственники. В первый раз вышел на площадку рижской арены. Лед тут еще не самый качественный, но это дело наживное. Радуюсь, что доставляю радость местным болельщикам. У нас с Русланом Салеем возраст и опыт соответствующий. В команде есть молодые ребята, будем натаскивать их. Надеемся показать им достойный пример. Хочется выиграть этот трофей. Любой хоккеист мечтает побеждать. Тем более у “Локомотива” амбиции высоки. Будем идти к заветной цели! Других вариантов попросту нет», — сказал после второй подряд победы «на ноль» Скрастиньш.

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«Локомотив» вышел в финал, где во второй раз за несколько дней сыграл с нижнекамцами и взял реванш. Многое было решено уже в середине первого периода, когда дубль оформил Геннадий Чурилов. Оба гола получились в какой-то степени показательными — в первом случае стоит обратить внимание на то, как ярославцы контролировали шайбу в чужой зоне, следом они не в первый раз на турнире забили после наброса от синей. Очевидно, что система Маккримона постепенно начинала работать. Ну, а в концовке к пустым воротам «Нефтехимика» убежал Галимов. 3:0 — очередной шатаут Лива, красивая победа и заслуженный трофей! Ну, а швед был признан MVP турнира и на правах лучшего хвалил своих партнеров:

«Мы провели турнир на «отлично». Здесь собрались хорошие команды, и справиться с ними, пусть даже в ходе предсезонки, — это уже кое-что. Мои сухие матчи только подтверждают, что у нас очень хорошая команда и крепкая оборона. Мне намного проще играть, когда обо мне заботятся такие парни, как защитники «Локомотива».

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