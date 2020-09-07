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13:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коварж, Дитц и Пяярви-Свенссон стали лучшими игроками первой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов первой недели КХЛ в четырех номинациях, сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Лучшим вратарем признан Якуб Коварж из «Автомобилиста», одержавший победы в обоих стартовых матчах чемпионата, одну из них — на ноль, и пропустил в них одну шайбу. По его воротам нанесено 63 броска, из которых он отразил 98,41 процента (лучший результат недели).

Лучшим защитником назван Даррен Дитц из «Барыса», забивший по голу в каждом из двух гостевых матчей недели. Шайба во встрече против рижского «Динамо» стала победной. Защитник казахстанского клуба нанес 11 бросков по воротам (лучший результат недели среди защитников), в среднем проводил на льду 22 минуты 38 секунд (также лучший показатель недели).

Лучшим нападающим выбран Магнус Пяярви-Свенссон из «Локомотива», в двух матчах недели набравший 4 (2+2) очка, что является лучшим результатом недели. Нападающий ярославского клуба нанес 10 бросков по воротам (лучший результат недели среди нападающих).

Лучшим новичком признан защитник Дмитрий Саморуков из ЦСКА, ставший автором первой шайбы в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. 21-летний игрок отличился в своем первом матче в Континентальной хоккейной лиге.

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