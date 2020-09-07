Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Матч между «Сибирью» и «Северсталью» состоится в понедельник в Череповце.
«Наши хоккеисты перед матчем с “Северсталью” посетили мемориал, посвященный “Локомотиву”, и почтили память покинувшей нас команды…», — говорится в сообщении новосибирцев в Twitter.
Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память об игроках «Локомотива». Также КХЛ совместно с клубами проведет специальные мероприятия в память о жертвах трагедии. На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лёд со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44-мя шарфами в память о погибших девять лет назад.