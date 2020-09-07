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13:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской «Сибири» перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч между «Сибирью» и «Северсталью» состоится в понедельник в Череповце.

«Наши хоккеисты перед матчем с “Северсталью” посетили мемориал, посвященный “Локомотиву”, и почтили память покинувшей нас команды…», — говорится в сообщении новосибирцев в Twitter.

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память об игроках «Локомотива». Также КХЛ совместно с клубами проведет специальные мероприятия в память о жертвах трагедии. На аренах будет установлена мемориальная зона, игроки выйдут на лёд со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44-мя шарфами в память о погибших девять лет назад.

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