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21:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с 2018 года обыграл в гостях московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл в гостях столичное «Динамо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 2 430 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» в меньшинстве отличился Дмитрий Вишневский (46-я минута), также голы на счету Йори Лехтери (52) и Лукаша Радила (60). У бело-голубых шайбу забросил Владислав Ефремов (32). В конце третьего периода на арене погас свет, в течение минуты технические неполадки удалось устранить.

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии с участием ярославского «Локомотива». Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда «Локомотива», потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

Динамо (Москва)

Защитник красно-белых Вишневский и нападающий Анатолий Никонцев провели свои 550-е матчи в КХЛ. Для их одноклубника нападающего Мартина Бакоша эта игра стала в лиге 200-й.

Красно-белые не могли победить «Динамо» в гостях в КХЛ с 5 ноября 2018 года (2:1). С тех пор «Динамо» выиграло шесть домашних встреч подряд.

Спартак (Москва)

Уступивший в двух предыдущих матчах «Спартак» одержал первую победу в сезоне, набрал два очка и идет восьмым в таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело второе поражение и занимает десятую строчку, не набрав очков. В следующем матче «Спартак» 9 сентября сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Динамо» в тот же день примет «Локомотив».

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