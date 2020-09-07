«Спартак» впервые с 2018 года обыграл в гостях московское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» в меньшинстве отличился Дмитрий Вишневский (46-я минута), также голы на счету Йори Лехтери (52) и Лукаша Радила (60). У бело-голубых шайбу забросил Владислав Ефремов (32). В конце третьего периода на арене погас свет, в течение минуты технические неполадки удалось устранить.

Матч начался с минуты молчания в память о трагедии с участием ярославского «Локомотива». Самолет Як-42, на борту которого находилась основная команда «Локомотива», потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна.

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Защитник красно-белых Вишневский и нападающий Анатолий Никонцев провели свои 550-е матчи в КХЛ. Для их одноклубника нападающего Мартина Бакоша эта игра стала в лиге 200-й.

Красно-белые не могли победить «Динамо» в гостях в КХЛ с 5 ноября 2018 года (2:1). С тех пор «Динамо» выиграло шесть домашних встреч подряд.

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