«Барыс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ с отмененной шайбой

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Начало встречи осталось за армейцами, которые забросили две быстрые шайбы в ворота голкипера «Барыса» Йони Ортио. Отличились Максим Мамин (8-я минута) и Андрей Светлаков (11-я).

Однако «Барыс» еще до перерыва одну шайбу отыграл усилиями Никиты Михайлиса (16-я), забросившего шайбу в третьем матче подряд.

В начале второго периода ЦСКА забросил третью шайбу, однако взятие ворот было отменено. Тем не менее, своего хозяева добились на 36-й минуте при игре «5 на 3» — Антон Слепышев восстановил преимущество в две шайбы.

В заключительной 20-й минутке голов не было. Таким образом, «Барыс» потерпел второе поражение подряд при одной одной победе в новом сезоне КХЛ.