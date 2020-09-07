«Барыс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ с отмененной шайбой
Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Начало встречи осталось за армейцами, которые забросили две быстрые шайбы в ворота голкипера «Барыса» Йони Ортио. Отличились Максим Мамин (8-я минута) и Андрей Светлаков (11-я).
Однако «Барыс» еще до перерыва одну шайбу отыграл усилиями Никиты Михайлиса (16-я), забросившего шайбу в третьем матче подряд.
В начале второго периода ЦСКА забросил третью шайбу, однако взятие ворот было отменено. Тем не менее, своего хозяева добились на 36-й минуте при игре «5 на 3» — Антон Слепышев восстановил преимущество в две шайбы.
В заключительной 20-й минутке голов не было. Таким образом, «Барыс» потерпел второе поражение подряд при одной одной победе в новом сезоне КХЛ.
Следующий матч «Барыс» проведет дома — 10 сентября примет китайский «Куньлунь Ред Стар».