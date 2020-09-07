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7 сентября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: С «Салаватом» была интересная игра, но мы недовольны результатом

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

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Источник: РИА "Новости"

«Интересный матч, но мы недовольны результатом. Мы совершили несколько ошибок, соперник ими воспользовался. Не смогли воспользоваться своими моментами. Нужно улучшать нашу игру, уменьшать провалы в обороне и улучшать игру с шайбой.

Удаление Усова? Пока не могу сказать, будет Илья играть или нет. Пересмотрю момент с удалением. В целом доволен игрой Ильи сегодня, однако у нас длинная «скамейка» из молодых ребят, которые горят желанием играть", — передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч со «Спартаком». Обе встречи пройдут 9 сентября.

Динамо Мн
3:4
2:2, 0:2, 1:0
Салават Юлаев
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