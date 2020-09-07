Вудкрофт: С «Салаватом» была интересная игра, но мы недовольны результатом

Источник: РИА "Новости"

«Интересный матч, но мы недовольны результатом. Мы совершили несколько ошибок, соперник ими воспользовался. Не смогли воспользоваться своими моментами. Нужно улучшать нашу игру, уменьшать провалы в обороне и улучшать игру с шайбой.

Удаление Усова? Пока не могу сказать, будет Илья играть или нет. Пересмотрю момент с удалением. В целом доволен игрой Ильи сегодня, однако у нас длинная «скамейка» из молодых ребят, которые горят желанием играть", — передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.