Новая звезда? Как казахстанец из «Барыса» разменял первую сотню в КХЛ

Фланговый форвард «Барыса» забил во всех трех стартовых играх команды, а ведь мог начать сезон в другом клубе Лиги. Недорогой контракт Михайлиса, по меркам ведущих российских команд, конечно, готовы уже были перебить, если бы нападающий захотел оказаться там. Техничный и быстрый хоккеист был интересен для сотрудничества.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Но Михайлис остался. Новое двустороннее соглашение с «Барысом» рассчитано на два года. Первые игры сезона показали, что стороны не ошиблись в своем выборе. После 70 с лишним очков за два года нападающий может обновить лучшее сезонное достижение (18+23). С трех шайб подряд Михайлис еще не стартовал.

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11 голов из 48 в КХЛ нападающий забил в большинстве. Причем прежде он не играл в неравных составах, ведь не считался лидером команды, а сейчас выходит во второй спецбригаде. В новом сезоне «десятый» номер два раза отличился в большинстве.

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С сотней очков Михайлис закрепился на девятом месте среди форвардов «Барыса» в КХЛ, оторвавшись на два очка от Константина Руденко (38+60). Следующая цель — Андрей Гаврилин (32+78). Первую строчку занимает Брэндон Боченски (179+265), а в тройку входят Найджел Доус (217+159) и Роман Старченко (177+144).

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«Это Михайлис, и как его там забыли?» или «Как он так попал?» — такие вопросы вызывают голевые действия 25-летнего казахстанца у комментаторов КХЛ.

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В списке форвардов-снайперов «Барыса» Михайлис вышел на восьмое место с 48 шайбами, обойдя Константина Глазачева (47+41). Уже в этом сезоне «десятый» номер может подняться выше, ведь Вадим Краснослободцев (59+86) и Максим Спиридонов (54+68) в пределах досягаемости. Лидирует Доус с 217 шайбами.

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Первый гол в КХЛ форвард забил еще в январе 2015 года, а шайба в сентябре того же года помогла отыграться в матче с «Сочи». Михайлис забил восемь победных голов и делит шестое-седьмое места с Руденко. Список возглавляют Доус с Боченски, у которых по 38 шайб. Еще одна вершина, которую Михайлис не покорил, — голы в овертаймах. Может быть, уже в новом сезоне потенциальный лидер сборной Казахстана исправит и этот пробел.

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