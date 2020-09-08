Новая звезда? Как казахстанец из «Барыса» разменял первую сотню в КХЛ

Фланговый форвард «Барыса» забил во всех трех стартовых играх команды, а ведь мог начать сезон в другом клубе Лиги. Недорогой контракт Михайлиса, по меркам ведущих российских команд, конечно, готовы уже были перебить, если бы нападающий захотел оказаться там. Техничный и быстрый хоккеист был интересен для сотрудничества.
Но Михайлис остался. Новое двустороннее соглашение с «Барысом» рассчитано на два года. Первые игры сезона показали, что стороны не ошиблись в своем выборе. После 70 с лишним очков за два года нападающий может обновить лучшее сезонное достижение (18+23). С трех шайб подряд Михайлис еще не стартовал.
11 голов из 48 в КХЛ нападающий забил в большинстве. Причем прежде он не играл в неравных составах, ведь не считался лидером команды, а сейчас выходит во второй спецбригаде. В новом сезоне «десятый» номер два раза отличился в большинстве.
С сотней очков Михайлис закрепился на девятом месте среди форвардов «Барыса» в КХЛ, оторвавшись на два очка от Константина Руденко (38+60). Следующая цель — Андрей Гаврилин (32+78). Первую строчку занимает Брэндон Боченски (179+265), а в тройку входят Найджел Доус (217+159) и Роман Старченко (177+144).
«Это Михайлис, и как его там забыли?» или «Как он так попал?» — такие вопросы вызывают голевые действия 25-летнего казахстанца у комментаторов КХЛ.
В списке форвардов-снайперов «Барыса» Михайлис вышел на восьмое место с 48 шайбами, обойдя Константина Глазачева (47+41). Уже в этом сезоне «десятый» номер может подняться выше, ведь Вадим Краснослободцев (59+86) и Максим Спиридонов (54+68) в пределах досягаемости. Лидирует Доус с 217 шайбами.
Первый гол в КХЛ форвард забил еще в январе 2015 года, а шайба в сентябре того же года помогла отыграться в матче с «Сочи». Михайлис забил восемь победных голов и делит шестое-седьмое места с Руденко. Список возглавляют Доус с Боченски, у которых по 38 шайб. Еще одна вершина, которую Михайлис не покорил, — голы в овертаймах. Может быть, уже в новом сезоне потенциальный лидер сборной Казахстана исправит и этот пробел.
Напомним, 10 сентября «Барыс» откроет первую домашнюю серию в КХЛ, когда примет на своем льду китайский «Куньлунь». Казахстанская команда после двух игр осталась на шестом месте в Восточной конференции с тремя очками, а соперники не набрали ни одного балла и замыкают турнирную таблицу.