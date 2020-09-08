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15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Нападающий «Динамо» Илья Усов оштрафован за удар головой в матче с «Салаватом Юлаевым»

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Динамо» Илья Усов оштрафован за удар головой в матче с «Салаватом Юлаевым», который состоялся в «Минск-Арене» 7 сентября и завершился поражением минчан 3:4. Такая информация размещена на сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

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Инцидент, после которого белорусский форвард был удален, случился в третьем периоде.

Динамо (Минск)

«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча “Динамо-Минск” — “Салават Юлаев” после обращения комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата и оставил в силе наказание, наложенное на нападающего Илью Усова по п.1.14. (удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнул его денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Салават Юлаев (Уфа)

19-летний форвард перед началом сезона подписал с «зубрами» полноценный контракт. В полуфинале Кубка Салея Илья Усов отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля». В нынешнем чемпионате КХЛ он отдал одну голевую передачу в двух матчах.

Следующий матч чемпионата КХЛ «Динамо» проведет на льду «Минск-Арены» 9 сентября. Соперником команды Крэйга Вудкрофта станет казанский «Ак Барс». Встреча начнется в 19.30 по минскому времени.

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Динамо Мн
3:4
2:2, 0:2, 1:0
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