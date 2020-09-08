Нападающий «Динамо» Илья Усов оштрафован за удар головой в матче с «Салаватом Юлаевым»

Инцидент, после которого белорусский форвард был удален, случился в третьем периоде.

Динамо (Минск) Все о команде

«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча “Динамо-Минск” — “Салават Юлаев” после обращения комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата и оставил в силе наказание, наложенное на нападающего Илью Усова по п.1.14. (удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнул его денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Салават Юлаев (Уфа) Все о команде

19-летний форвард перед началом сезона подписал с «зубрами» полноценный контракт. В полуфинале Кубка Салея Илья Усов отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля». В нынешнем чемпионате КХЛ он отдал одну голевую передачу в двух матчах.