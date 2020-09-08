Владимир Ткачёв не попал в заявку СКА на матч с «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Нижегородское «Торпедо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 19:30 мск.
Впервые в сезоне место в воротах петербургского клуба займёт Магнус Хелльберг. В заявку на матч не попал форвард Владимир Ткачёв.
«Торпедо»:
Серебряков (Тихомиров);
Остин — Уайдман, Шварц — Миле — Жафяров;
Марин — Орлов, Варнаков — Клус — Шенфельд;
Аляев — Бобряшов, Уранов — Ильин — Веряев;
Дробин, Воеводин — Белевич — Гончарук.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон,
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Якимов;
Дыбленко, Марченко — Морозов— Подколзин.