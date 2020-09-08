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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» в овертайме обыграл «Трактор» и одержал первую победу в сезоне КХЛ

«Сочи» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу «Сочи». Шайбы у победителей забросили Дмитрий Колготин (26-я минута), Георгий Солянников (34) и Кирилл Петьков (64). В составе «Трактора» отличились Сергей Калинин (18) и Лукаш Седлак (43).

Для «Сочи» это первая победа в новом сезоне КХЛ. До этого клуб потерпел два поражения.

Трактор
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Сочи
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