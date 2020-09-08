«Сочи» в овертайме обыграл «Трактор» и одержал первую победу в сезоне КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу «Сочи». Шайбы у победителей забросили Дмитрий Колготин (26-я минута), Георгий Солянников (34) и Кирилл Петьков (64). В составе «Трактора» отличились Сергей Калинин (18) и Лукаш Седлак (43).