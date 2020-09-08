«Автомобилист» забросил 7 безответных шайб «Куньлуню» в матче КХЛ
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» разгромили китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» разгромили китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Георгий Белоусов (7-я минута), Чарлз Геноуэй (8), Павел Дацюк (18), Алексей Макеев (32), Вячеслав Литовченко (38), Дэн Секстон (43) и Андрей Обидин (48). Голкипер хозяев Якуб Коварж провел вторую игру «на ноль» в нынешнем сезоне, отразив 22 броска.
«Автомобилист», одержавший третью победу подряд, в следующем матче 11 сентября примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» днем ранее сыграет в гостях с казахстанским «Барысом».