Дубль Токранова помог СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу гостей. В составе СКА дубль сделал Василий Токранов (16-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43) и Антон Бурдасов (58). У «Торпедо» отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51), Джастин Клус (53) и Дамир Жафяров (55).