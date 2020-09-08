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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Токранова помог СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу гостей. В составе СКА дубль сделал Василий Токранов (16-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43) и Антон Бурдасов (58). У «Торпедо» отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51), Джастин Клус (53) и Дамир Жафяров (55).

СКА в следующем матче 11 сентября примет ярославский «Локомотив», а «Торпедо» в тот же день сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

Торпедо НН
4:6
0:1, 1:3, 3:2
СКА
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