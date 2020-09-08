Дубль Токранова помог СКА победить «Торпедо» в матче КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу гостей. В составе СКА дубль сделал Василий Токранов (16-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (27), Виктор Антипин (30), Василий Подколзин (43) и Антон Бурдасов (58). У «Торпедо» отличились Антон Шенфельд (23), Андрей Белевич (51), Джастин Клус (53) и Дамир Жафяров (55).
СКА в следующем матче 11 сентября примет ярославский «Локомотив», а «Торпедо» в тот же день сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».