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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проведет домашний матч чемпионата КХЛ против «Ак Барса»

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» проведет домашний матч чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса». Заключительная игра первой домашней серии «зубров» стартует в 19.30 на льду «Минск-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Соперники набрали в трех встречах по четыре очка. На счету команд из Минска и Казани по две победы и одному поражению. Клубы соседствуют в турнирной таблице чемпионата КХЛ. «Зубры» занимают в ней девятую, а «барсы» — десятую строчку.

Динамо (Минск)

«Ак Барс», победив в противоборстве с ЦСКА, благодаря ударной игре в овертайме завоевал Кубок открытия — 3:2. Затем был провал в поединке с «Витязем» — 0:4 и победа в дополнительное время со СКА — 3:2.

Ак Барс (Казань)

Минчане сначала заработали техническую победу над «Йокеритом», который отказался ехать в Минск. Затем подопечные Крэйга Вудкрофта в атакующем стиле победили «Барыс». Правда, не обошлось без овертайма — 5:4. А вот «Салават Юлаев» оказался для белорусского клуба крепким орешком и победил — 4:3.

После игры в Минске «зубрам» предстоит вояж в Москву, где 13 сентября они сыграют против «Спартака». Затем их ждет гостевой поединок с подмосковным «Витязем» (15 сентября). На 19 сентября намечен домашний матч с ярославским «Локомотивом».

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