Минское «Динамо» проведет домашний матч чемпионата КХЛ против «Ак Барса»

Источник: РИА "Новости"

Соперники набрали в трех встречах по четыре очка. На счету команд из Минска и Казани по две победы и одному поражению. Клубы соседствуют в турнирной таблице чемпионата КХЛ. «Зубры» занимают в ней девятую, а «барсы» — десятую строчку.

Динамо (Минск) Все о команде

«Ак Барс», победив в противоборстве с ЦСКА, благодаря ударной игре в овертайме завоевал Кубок открытия — 3:2. Затем был провал в поединке с «Витязем» — 0:4 и победа в дополнительное время со СКА — 3:2.

Ак Барс (Казань) Все о команде

Минчане сначала заработали техническую победу над «Йокеритом», который отказался ехать в Минск. Затем подопечные Крэйга Вудкрофта в атакующем стиле победили «Барыс». Правда, не обошлось без овертайма — 5:4. А вот «Салават Юлаев» оказался для белорусского клуба крепким орешком и победил — 4:3.