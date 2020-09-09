КХЛ предупредила «Динамо» за задержку матча со «Спартаком» из-за проблем с освещением

«На 59-й минуте матча “Динамо” (Москва) — “Спартак” (Москва) на арене погасла часть освещения, что привело к задержке игры, — говорится в сообщении лиги. — Нарушение технического регламента КХЛ было зафиксировано лигой и отмечено в официальном протоколе матча. “Динамо” вынесено строгое предупреждение. В случае повторения подобных ситуаций на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ».