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14:09 (мск), источник: ТАСС

КХЛ предупредила «Динамо» за задержку матча со «Спартаком» из-за проблем с освещением

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла строгое предупреждение столичному «Динамо» в связи с задержкой домашнего матча со «Спартаком» из-за неполадок с освещением на «ВТБ-Арене». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла 7 сентября, «Спартак» одержал победу со счетом 3:1.

«На 59-й минуте матча “Динамо” (Москва) — “Спартак” (Москва) на арене погасла часть освещения, что привело к задержке игры, — говорится в сообщении лиги. — Нарушение технического регламента КХЛ было зафиксировано лигой и отмечено в официальном протоколе матча. “Динамо” вынесено строгое предупреждение. В случае повторения подобных ситуаций на клуб могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ».

Согласно дисциплинарному регламенту, за несоблюдение требований по освещению на клуб налагается штраф в размере 500 тыс. рублей за каждое нарушение.

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