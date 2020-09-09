Когда забьет Лилья? Как новички КХЛ обошли форварда «Барыса» с опытом в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» в межсезонье подписал шведского форварда Якоба Лилью, но атакующий игрок пока не набрал ни одного очка в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О новичках — конкурентах флангового нападающего, которые уже органично вписались в турнир, — в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний шведский форвард Лилья, который поиграл в НХЛ, должен стать опцией в атаке, через которую должны строиться опасные наступательные варианты для соперников. Возможно, что первым снайпером он не станет, хотя от него ждут много голов, но активно участвовать в позиционном наступлении он обязан. Тем более у Лильи достаточно игрового времени. Но пока он «молчит».

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

С похожими задачами в омский «Авангард» приехал американец Рид Буше. 27-летний хоккеист играет примерно столько же времени на льду, сколько и Лилья, но уже забил три гола и отдал голевую передачу. Дважды он отличился в большинстве, и два гола были еще записаны как победные шайбы.

Двух новобранцев пригласил подмосковный «Витязь». Состав пополнили 27-летний канадец Джастин Дэнфорт и 30-летний Маттиас Теденбю из Швеции. Российская команда выиграла пока один матч из трех, а форварды набрали пять очков на двоих: Дэнфорт отдал три голевые передачи, а на счету Теденбю гол и пас. Еще один новичок клуба — 27-летний шведский защитник Линус Хультстрем отдал два паса под гол.

С четырех голевых передач начал карьеру в КХЛ 23-летний американский защитник Бреннан Менелл. Три из них он отдал во встрече с «Барысом», которую казахстанская команда спасла в основное время, сыграв 4:4. Менелл — как Даррен Диц для нашей команды — много играет и бросает по воротам соперников чаще других.

Другого ключевого защитника подписали рижские «динамовцы». Это 27-летний Рис Скарлетт из Канады. Во-первых, он получает больше всего игрового времени среди хоккеистов обороны. Во-вторых, дебютант отдал уже две голевые передачи.

Два финских новобранца пополнили «Металлург» из Магнитогорска. 32-летний Харри Песонен и 24-летний Юхо Ламмикко набрали уже пять очков. К победному голу в большинстве Песонен добавил две голевые передачи, а Ламмикко забил одну шайбу и отметился голевой передачей.

Яркий дебют выдал еще один новичок Лиги — 27-летний Маркус Гранлунд из Финляндии. Форвард помог «Салавату Юлаеву» результативными действиями выиграть два из трех матчей — он забил три гола и отдал две передачи. Одна из его шайб была забита в большинстве.

Перестройку состава пережило нижегородское «Торпедо» — сразу пять легионеров дебютировали в Лиге, и почти каждый отметился результативными действиями. Это защитники Брэйди Остин (1+2) и Крис Уайдман (0+3), а также форварды Джастин Клаус (2+0) и Джордан Шварц (1+0). Только защитник Марк Марин еще не набрал очков.

Шведский дуэт из челябинского «Трактора» тоже среди заметных исполнителей на старте турнира. Три голевых паса отдал 24-летний защитник Лоуренс Пилут, а 26-летний форвард Понтус Оберг отметился пока только одной результативной передачей.

29-летний шведский нападающий Маркус Нильссон забил только один гол в стартовых встречах за «Сочи». Еще один форвард из Швеции 27-летний Линус Юханссон и 28-летний Ере Карьялайнен из Финляндии результативными действиями в новой лиге пока не отметились.

С голевого паса в КХЛ дебютировал канадский форвард Брендэн Лайпсик. 26-летний игрок впервые вышел на лед в форме московского ЦСКА в игре против «Барыса» и ассистировал в комбинации с победным голом Сергея Светлакова.

Таким образом, точечная селекционная работа «Барыса» на старте турнира не выглядит успешной. Тренерский штаб надеется, что разыграется не только Лилья, но и 32-летний канадец Мэтт Фрэттин, от которого тоже ждут голов и передач, а их пока нет.