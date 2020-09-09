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16:28 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Грабовский ушел с поста спортивного директора минского «Динамо»

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом хоккеист Михаил Грабовский ушел с поста спортивного директора минского «Динамо», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

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Михаил Грабовский клуб не покинул. Он будет востребован в новом качестве и станет помощником главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта.

Динамо (Минск)

На данный момент минский клуб занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На счету «зубров» четыре очка после трех проведенных матчей. Сегодня вечером минчане принимают на домашней арене казанский «Ак Барс» Встреча начнется в 19.30. Прямую трансляцию поединка поведет телеканал «Беларусь 5».

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