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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипачёв переведён из звена Яшкина и Кагарлицкого

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв начнёт встречу с ярославским «Локомотивом» в первом звене с Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым.

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Таким образом, тренерский штаб решил разбить звено Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, которое начинало сезон.

Пятёрки «Динамо» на сегодняшний матч выглядят следующим образом:

  • Брюквин — Шипачёв — Тарасов, Сергеев — Миронов;
  • Кагарлицкий — Шипов — Яшкин, Чайковски — Хиетанен;
  • Кулёмин — Ефремов — Алексеев, Григорьев — Егор Зайцев;
  • Муранов — Панкратов — Олег Зайцев, Прибыльский — Бойков.

В воротах встречу начнёт Александр Ерёменко. Вторым голкипером заявлен Иван Бочаров.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением бело-голубых.

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