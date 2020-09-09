Шипачёв переведён из звена Яшкина и Кагарлицкого
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв начнёт встречу с ярославским «Локомотивом» в первом звене с Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым.
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв начнёт встречу с ярославским «Локомотивом» в первом звене с Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым.
Таким образом, тренерский штаб решил разбить звено Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, которое начинало сезон.
Пятёрки «Динамо» на сегодняшний матч выглядят следующим образом:
В воротах встречу начнёт Александр Ерёменко. Вторым голкипером заявлен Иван Бочаров.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением