Хоккеисты минского «Динамо» проиграли казанскому «Ак Барсу» в матче домашней серии чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Обе дружины порадовали любителей хоккея высоким темпом игры и результативностью. Минчане трижды выходили вперед, после шайб Брэндона Козуна, который оформил дубль, и Райана Спунера. Однако казанцы каждый раз отыгрывались. Взятиями ворот в составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Данис Зарипов. Стоит отметить, что при втором голе в ворота «зубров» ассистентский балл заработал защитник сборной Беларуси Кристиан Хенкель, выступающий за «барсов».

К сожалению болельщиков «Динамо», казанская команда отличилась еще дважды. Сначала вратаря минчан огорчил Найджел Доус, а затем Станислав Галиев упрочил лидерство своей команды. На 51-й минуте встречи надежду на благоприятный исход матча для хозяев льда подарил Максим Сушко, отличившийся с передачи Ильи Соловьева.

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В оставшееся время до финальной сирены динамовцы обрушили град атак на ворота гостей, пошли на замену вратаря в заключительные минуты встречи, однако счет остался неизменным.