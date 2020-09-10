Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27), у гостей отличились Егор Аверин (17), Рушан Рафиков (49) и Денис Алексеев (54). Капитан «Динамо» Вадим Шипачев отметился результативной передачей, набрав 150-е очко за клуб.

Наставник «Динамо» Владимир Крикунов провел 1400-й матч в тренерской карьере, что является рекордом в истории отечественного хоккея. Только пяти наставникам удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах страны. Помимо Крикунова, эту отметку преодолели Валерий Белоусов (1302), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058).

«Динамо» потерпело третье поражение подряд со старта сезона, в прошедших играх бело-голубые проиграли омскому «Авангарду» (1:2) и московскому «Спартаку» (1:3). «Локомотив» одержал третью победу подряд, ранее ярославцы обыграли «Спартак» (7:2) и хабаровский «Амур» (2:0). Железнодорожники прервали трехматчевую безвыигрышную серию с «Динамо» — прошлую победу над бело-голубыми «Локомотив» одержал 12 сентября 2019 года.