Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
9.09
ХК Динамо
Локомотив
23
Хоккей. КХЛ
9.09
Спартак
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
9.09
Динамо Мн
Ак Барс
45
Хоккей. КХЛ
9.09
Йокерит
Нефтехимик
60
Хоккей. КХЛ
9.09
Металлург Мг
Амур
31
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
00:29 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» проиграло «Локомотиву», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» проиграло ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27), у гостей отличились Егор Аверин (17), Рушан Рафиков (49) и Денис Алексеев (54). Капитан «Динамо» Вадим Шипачев отметился результативной передачей, набрав 150-е очко за клуб.

Наставник «Динамо» Владимир Крикунов провел 1400-й матч в тренерской карьере, что является рекордом в истории отечественного хоккея. Только пяти наставникам удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах страны. Помимо Крикунова, эту отметку преодолели Валерий Белоусов (1302), Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058).

«Динамо» потерпело третье поражение подряд со старта сезона, в прошедших играх бело-голубые проиграли омскому «Авангарду» (1:2) и московскому «Спартаку» (1:3). «Локомотив» одержал третью победу подряд, ранее ярославцы обыграли «Спартак» (7:2) и хабаровский «Амур» (2:0). Железнодорожники прервали трехматчевую безвыигрышную серию с «Динамо» — прошлую победу над бело-голубыми «Локомотив» одержал 12 сентября 2019 года.

В следующем матче «Динамо» 12 сентября в гостях сыграет с «Барысом» из Нур-Султана, «Локомотив» днем ранее в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА.

ХК Динамо
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Локомотив
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
В «Спартаке» отреагировали на слухи о переходе Кокорина в «Рому»
8 шайб: «Спартак» и «Салават» выдали матч-концерт
СМИ: «Ювентус» достиг соглашения с «Барселоной» по уругвайцу
Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Российский хоккеист попался на кокаине. Теперь надо ехать в США
Орлов: Кому Кокорин нужен в «Роме»? Кто его там знает?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь