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12:30 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»

В четверг 10-го сентября «Барыс» проведёт первый домашний матч сезона, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба.

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На «Барыс Арене» наша команда примет китайский «Ред Стар Куньлунь». Игра пройдёт при закрытых трибунах. «Барыс» вернулся из поездки, набрав 50% возможных очков. Одержав победу в Риге, команда затем уступила в овертайме в Минске и проиграла в основное время в Москве. В матче с ЦСКА заброшенной шайбой отметился Никита Михайлис — это его 100-е очко в КХЛ. В таблице Востока «Барыс» располагается на седьмой строчке — 3 очка в 3 играх. Список травмированных пуст.

Китайский клуб начал сезон на выезде, это четвёртая игра «Куньлуня» в гостях. Ранее команда Алексея Ковалёва уступила «Металлургу» (1:2), «Трактору» (1:3) и «Автомобилисту» — 0:7. Команда не может рассчитывать на иностранных легионеров и этот сезон проведёт вне Китая, базируясь в подмосковных Мытищах. У «Куньлуня» близки к круглым цифрам защитник Олег Пиганович (99 результативных передач в КХЛ) и нападающий Антон Глинкин (99 голов). В минувшем сезоне команды из Казахстана и Китая мерились силами четыре раза, так и не выявив сильнейшего — 0:1, 3:2, 2:5, 2:1.

Напомним, что начало матча на «Барыс Арене» в 19:30 по столичному.

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