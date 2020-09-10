Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»
В четверг 10-го сентября «Барыс» проведёт первый домашний матч сезона, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба.
В четверг 10-го сентября «Барыс» проведёт первый домашний матч сезона, сообщает Prosports.kz со ссылкой на сайт клуба.
На «Барыс Арене» наша команда примет китайский «Ред Стар Куньлунь». Игра пройдёт при закрытых трибунах. «Барыс» вернулся из поездки, набрав 50% возможных очков. Одержав победу в Риге, команда затем уступила в овертайме в Минске и проиграла в основное время в Москве. В матче с ЦСКА заброшенной шайбой отметился Никита Михайлис — это его 100-е очко в КХЛ. В таблице Востока «Барыс» располагается на седьмой строчке — 3 очка в 3 играх. Список травмированных пуст.
Китайский клуб начал сезон на выезде, это четвёртая игра «Куньлуня» в гостях. Ранее команда Алексея Ковалёва уступила «Металлургу» (1:2), «Трактору» (1:3) и «Автомобилисту» — 0:7. Команда не может рассчитывать на иностранных легионеров и этот сезон проведёт вне Китая, базируясь в подмосковных Мытищах. У «Куньлуня» близки к круглым цифрам защитник Олег Пиганович (99 результативных передач в КХЛ) и нападающий Антон Глинкин (99 голов). В минувшем сезоне команды из Казахстана и Китая мерились силами четыре раза, так и не выявив сильнейшего — 0:1, 3:2, 2:5, 2:1.
Напомним, что начало матча на «Барыс Арене» в 19:30 по столичному.