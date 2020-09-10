Анонс матча КХЛ «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар»

На «Барыс Арене» наша команда примет китайский «Ред Стар Куньлунь». Игра пройдёт при закрытых трибунах. «Барыс» вернулся из поездки, набрав 50% возможных очков. Одержав победу в Риге, команда затем уступила в овертайме в Минске и проиграла в основное время в Москве. В матче с ЦСКА заброшенной шайбой отметился Никита Михайлис — это его 100-е очко в КХЛ. В таблице Востока «Барыс» располагается на седьмой строчке — 3 очка в 3 играх. Список травмированных пуст.

Китайский клуб начал сезон на выезде, это четвёртая игра «Куньлуня» в гостях. Ранее команда Алексея Ковалёва уступила «Металлургу» (1:2), «Трактору» (1:3) и «Автомобилисту» — 0:7. Команда не может рассчитывать на иностранных легионеров и этот сезон проведёт вне Китая, базируясь в подмосковных Мытищах. У «Куньлуня» близки к круглым цифрам защитник Олег Пиганович (99 результативных передач в КХЛ) и нападающий Антон Глинкин (99 голов). В минувшем сезоне команды из Казахстана и Китая мерились силами четыре раза, так и не выявив сильнейшего — 0:1, 3:2, 2:5, 2:1.