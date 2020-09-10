Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Б
12
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
21
Хоккей. КХЛ
11.09
Автомобилист
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
11.09
Металлург Мг
Авангард
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
18:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал победу в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

«Барыс» переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Виктор Сведберг (4-я минута), Якоб Лилья (24-я) и Никита Михайлис (45-я). У гостей точными бросками отметились Герман Шапорев (21-я) и Денис Осипов (53-я).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Лилья забросил первую шайбу за казахстанский клуб. Вдобавок он отдал ассист на Михайлиса при третьем взятии ворот гостей.

Барыс (Нур-Султан)

После этой игры «Барыс», набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на «Востоке». «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.

Континентальная Хоккейная Лига

Следующий матч «Барыс» проведет также на своем льду против московском «Динамо» 12 сентября.

Читайте также
Барыс
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Куньлунь
"Пришлось играть на выживание". Шведский новичок "Барыса" - о первой домашней победе в КХЛ
Загитова решила, что шоу важнее спортивной карьеры
Сехудо объяснил Гэтжи, как победить Хабиба
«Интер» отказал «Барселоне» в продаже игрока сборной Нидерландов
Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Он откопал Кучерова
Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Россиянин вошел в совет директоров французской футбольной лиги
«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь