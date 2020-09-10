«Барыс» одержал победу в первом домашнем матче нового сезона КХЛ
«Барыс» переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Барыс» переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в
Стоит отметить, что Лилья забросил первую шайбу за казахстанский клуб. Вдобавок он отдал ассист на Михайлиса при третьем взятии ворот гостей.
После этой игры «Барыс», набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на «Востоке». «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.
Следующий матч «Барыс» проведет также на своем льду против московском «Динамо» 12 сентября.