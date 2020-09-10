«Барыс» одержал победу в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У победителей отличились Виктор Сведберг (4-я минута), Якоб Лилья (24-я) и Никита Михайлис (45-я). У гостей точными бросками отметились Герман Шапорев (21-я) и Денис Осипов (53-я).

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Стоит отметить, что Лилья забросил первую шайбу за казахстанский клуб. Вдобавок он отдал ассист на Михайлиса при третьем взятии ворот гостей.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

После этой игры «Барыс», набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на «Востоке». «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.

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