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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» Михайлис забросил шайбу в четвертом матче КХЛ подряд

Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис забросил четвертую шайбу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний форвард отличился в домашнем матче регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Надо признать, что гол в его исполнении получился на загляденье.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Михайлис провел 65 матчей и набрал 33 (17+16) очка.

Барыс (Нур-Султан)

После этой игры «Барыс», набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на «Востоке». «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.

Континентальная Хоккейная Лига

Следующий матч «Барыс» проведет также на своем льду против московского «Динамо» 12 сентября.

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Барыс
3:2
1:0, 1:1, 1:1
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