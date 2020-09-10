Форвард «Барыса» Михайлис забросил шайбу в четвертом матче КХЛ подряд
Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис забросил четвертую шайбу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис забросил четвертую шайбу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний форвард отличился в домашнем матче регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Надо признать, что гол в его исполнении получился на загляденье.
В прошлом сезоне Михайлис провел 65 матчей и набрал 33 (17+16) очка.
После этой игры «Барыс», набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на «Востоке». «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.
Следующий матч «Барыс» проведет также на своем льду против московского «Динамо» 12 сентября.