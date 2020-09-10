Форвард «Барыса» Михайлис забросил шайбу в четвертом матче КХЛ подряд

25-летний форвард отличился в домашнем матче регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Надо признать, что гол в его исполнении получился на загляденье.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e0cd8c8685fbc1d8dbe8ab13a67defea_hd/q704265/ec42bff6efcf6a16376286f2a899cade/4755429064?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Михайлис провел 65 матчей и набрал 33 (17+16) очка.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

После этой игры «Барыс», набрав пять очков, поднялся с седьмого места на шестое на «Востоке». «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое поражение подряд, расположившись в этой конференции на предпоследнем, 11-м месте.

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