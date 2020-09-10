КХЛ назвала гол Михайлиса шедевром

«Обе команды свои предыдущие матчи проиграли. Но если “Барыс” уступил в примерно равной борьбе московским армейцам (1:3), то “Куньлунь” был разгромлен “Автомобилистом” 7:0. Однако, поскольку в распоряжении Алексея Ковалева находится не так уж и много хоккеистов, кардинальных изменений в состав он не внес. Место в воротах занял Дмитрий Шикин, Дмитрий Марковин из неполной четвертой тройки переместился в третью, на место Германа Шапорева, поднявшегося во второе звено на позицию Алексея Кручинина — который, в свою очередь, был повышен до первой тройки. Юрий Михайлис передвинул Алексея Маклюкова из третьей пары защитников в первую, а его место занял Егор Шалапов. Первый период опасными моментами не изобиловал. Наиболее запоминающимся из них стал выход Никиты Михайлиса один на один с Шикиным, но переиграть себя Дмитрий не позволил. А вот незадолго до этого он не среагировал на то ли бросок, то ли наброс в район пятака Виктора Сведберга, получившего передачу из угла от Мэттью Фрэттина. Скорее, это был все же наброс, но шайба залетела в ворота. Отыгрались гости в ситуации, также не предвещавшей ничего особенно опасного. Из того же самого угла (соперники к этому времени успели поменяться воротами) шайба выскочила в центр, где оставленный без присмотра Шапорев в касание переправил ее в ворота. Радовались “драконы” недолго: удалившись, они почти выстояли меньшинство, но когда до выхода на лед Егора Дугина оставалась всего одна секунда, Якоб Лилья все же добился успеха. Даже уступая, гости не сильно усердствовали в атаке, действуя вторым номером. Так что третья шайба, шикарно исполненная Михайлисом в начале третьего периода, фактически решила исход встречи. Однако в середине отрезка “барсы” заигрались в большинстве и пропустили опаснейший рывок Сергея Монахова, остановить которого удалось лишь ценой фола. Ответное большинство гости не реализовали, но менее чем через минуту после того, как составы выровнялись, Денис Осипов все же закатил шайбу в ворота, вернув интригу», — говорится в тексте.