«Сибирь» проиграла четвёртый матч. Победный буллит у Лайпсика, которого изгнали из НХЛ

Источник: AP 2020

Мало кто ожидал, что с первого выезда «Сибирь» вернётся с грустным нулём в графе «набранные очки», проиграв все три матча с разницей в одну шайбу. Команда Николая Заварухина отправилась по маршруту Балашиха — Нижний Новгород — Череповец без Пуустинена, Руохомы, Чесалина и Санникова и, если вынести за скобки первый матч с «Авангардом», без своих лидеров производила достаточно удручающее впечатление.

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Во многом провальный старт новосибирцев можно объяснить эпидемией коронавируса, которая случилась в тот момент, когда практически все остальные клубы им переболели и уже начали выходить из карантина. В итоге «Сибирь» закрылась на самоизоляцию, не полетела на предсезонный турнир в Челябинск, который чуть позже и вовсе отменили, а тренировочный процесс, выстроенный штабом Заварухина, полетел под откос. И потому неудивительно, что в игре «Сибири» было не так много конструктива, как хотелось бы болельщикам.

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Армейцы же, у которых летом не переболело только три человека, подошли к старту «регулярки» в оптимальном составе. Вовремя начать сезон не смогли только основной голкипер швед Ларс Юханссон, его соотечественник Марио Кемпе и скандальный канадец Брендан Лайпсик, дебютировавший только в матче с «Барысом». В Новосибирск по-прежнему действующий обладатель Кубка Гагарина прилетел с пятью очками из шести возможных, потеряв единственный бал только в стартовой игре с «Ак Барсом».

ЦСКА (Москва) Все о команде

Незадолго до старта нового сезона «Сибирь» была одной из немногих команд КХЛ, рисковавшей начать первую домашнюю серию без болельщиков. Не добавляли фанатам оптимизма заявления генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского о том, что при первоначально разрешённых 10% от вместимости стадиона новосибирский клуб скорее всего не откроет трибуны старенького ЛДС «Сибирь». К счастью для местных болельщиков, губернатор Новосибирской области разрешил заполнять стадионы в регионе на 25% от вместимости, пообещав чуть позже увеличить цифру, и хозяева в первой домашнем матче сезона без поддержки не остались.

Сибирь (Новосибирск) Все о команде

Перед началом матча у «Сибири» вернулся в строй переболевший финн Микаэль Руохома, занявший место во второй тройке с Эриком О’Деллом и Александром Шаровым. Появился в рамке Алексей Красиков, для которого игра с ЦСКА стала дебютной в этом сезоне. Наконец-то сыграл свой первый официальный матч после возвращения в «Сибирь» Степан Санников, который вывел команду на лёд с капитанской нашивкой.

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А вот Игорь Никитин победный состав после игры с «Барысом» решил вообще не менять. ЦСКА обошёлся без ротации! Просто вчитайтесь в это предложение. Могли ли вы представить такое в прошлом сезоне?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE9DETwhs40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE9DETwhs40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE9DETwhs40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-10T11:11:31+00:00">10 Сен 2020 в 4:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» по-прежнему отвратительно играет в большинстве

Начало первого периода получилось равным, однако остроты было чуть больше у ворот Александра Шарыченкова, которого уже с самого начала попытались нагрузить нападающие хозяев. Чуть ближе к экватору стартовой двадцатиминутки гости схватили удаление за нарушение численного состава и практически мгновенно удалились снова, подарив «Сибири» полновесные две минуты в формате 5×3. Благо для «армейцев», спецбригады хозяев благополучно выбросили в урну шикарную возможность открыть счёт, не создав ничего опасного. За минуту до конца периода втроём остались уже хоккеисты «Сибири», но хозяевам удалось героически дотерпеть до сирены и перенести большинство ЦСКА на второй период.

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Армейцы собственноручно похоронили своё преимущество в середине второго периода

Новосибирцам удалось разбить большинство гостей на два отрезка, но только москвичи оказались не такими расточительными, как «Сибирь», и в ответ не простили. Егор Рыков спокойно перевёл шайбу под бросок Антону Слепышеву в левый круг вбрасывания и нападающий ЦСКА из офиса Александра Овечкина расстрелял Алексея Красикова.



После пропущенной шайбы новосибирцы мгновенно развалились и гости стабильно стали устраивать карусели в зоне Красикова, спокойно меняясь по ходу позиционных атак. Впрочем, команда Игоря Никитина собственноручно помогла сибирякам выправить ситуацию, удалившись дважды с интервалом в несколько минут. На большинство новосибирцев по прежнему больно было смотреть, но вторую попытку подопечные Заварухина реализовать всё-таки сумели. Дмитрий Саюстов на пятачке подкараулил пас Егора Миловзорова и с разворота отправил шайбу в ворота под щитками голкипера «армейцев».

После того как счёт стал равным, поплыл уже ЦСКА, с трудом справляясь с закипевшей «Сибирью» и позволяя создавать момент за моментом у ворот Шарыченкова. В итоге преимущество ЦСКА к концу второго периода попросту испарилось, а подопечные Заварухина стали играть на порядок увереннее и агрессивнее.

Победный буллит забил скандально известный партнёр Овечкина по «Вашингтону»

В третьем периоде игра ожидаемо пошла до шайбы и без явного игрового преимущества одной из команд. Москвичи уже на пятой минуте после удаления Меньшикова имели шанс выйти вперёд и сходу прибить «Сибирь», но на этот раз оборона хозяев сыграла железобетонно. Новосибирцы своим большинством после удаления Артёма Сергеева также не воспользовались и местные болельщики уже в первом домашнем матче увидели овертайм. В дополнительное время заканчивать игру мог Никита Шашков, но нападающий «Сибири» не смог замкнуть в пустые ворота классную передачу от Виктора Комарова.



На буллитах своё слово сказали лидеры ЦСКА. Слепышев, Лайпсик и Локтионов очень уверенно использовали свои попытки, не оставив шансов Алексею Красикову. Ответить сибирякам оказалось нечем и в итоге бросок бывшего партнёра Овечкина по «Вашингтону» оказался победным.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bb180dda0ee0bc164290bf525ff1e454_hd/q704237/b6d8c68f52b50e72ef7111fcab8e2992/4755430859?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ЦСКА форвард оказался не от хорошей жизни. Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически отозвался о внешности некоторых женщин, назвал одноклубников «неудачниками», а других ребят «худшей командой в мире». НХЛ осудила женоненавистнические высказывания игрока, «Вашингтон» выставил его на драфт отказов, где ни один клуб не рискнул забрать канадца. Так он оказался изгнанным из НХЛ и теперь забивает буллиты в Новосибирске.



Команда Николая Заварухина набрала первое очко в сезоне, но потерпела четвёртое поражение подряд с разницей в одну шайбу. Старт сезона «Сибирь» пока что проваливает. ЦСКА же, пусть и с трудом, но продолжает победную серию и набирает очки в каждом матче.