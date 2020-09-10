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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» проиграла четвёртый матч. Победный буллит у Лайпсика, которого изгнали из НХЛ

Бывший партнёр Овечкина принёс ЦСКА победу в Новосибирске.

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Источник: AP 2020

Мало кто ожидал, что с первого выезда «Сибирь» вернётся с грустным нулём в графе «набранные очки», проиграв все три матча с разницей в одну шайбу. Команда Николая Заварухина отправилась по маршруту Балашиха — Нижний Новгород — Череповец без Пуустинена, Руохомы, Чесалина и Санникова и, если вынести за скобки первый матч с «Авангардом», без своих лидеров производила достаточно удручающее впечатление.

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Во многом провальный старт новосибирцев можно объяснить эпидемией коронавируса, которая случилась в тот момент, когда практически все остальные клубы им переболели и уже начали выходить из карантина. В итоге «Сибирь» закрылась на самоизоляцию, не полетела на предсезонный турнир в Челябинск, который чуть позже и вовсе отменили, а тренировочный процесс, выстроенный штабом Заварухина, полетел под откос. И потому неудивительно, что в игре «Сибири» было не так много конструктива, как хотелось бы болельщикам.

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Армейцы же, у которых летом не переболело только три человека, подошли к старту «регулярки» в оптимальном составе. Вовремя начать сезон не смогли только основной голкипер швед Ларс Юханссон, его соотечественник Марио Кемпе и скандальный канадец Брендан Лайпсик, дебютировавший только в матче с «Барысом». В Новосибирск по-прежнему действующий обладатель Кубка Гагарина прилетел с пятью очками из шести возможных, потеряв единственный бал только в стартовой игре с «Ак Барсом».

ЦСКА (Москва)

Незадолго до старта нового сезона «Сибирь» была одной из немногих команд КХЛ, рисковавшей начать первую домашнюю серию без болельщиков. Не добавляли фанатам оптимизма заявления генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского о том, что при первоначально разрешённых 10% от вместимости стадиона новосибирский клуб скорее всего не откроет трибуны старенького ЛДС «Сибирь». К счастью для местных болельщиков, губернатор Новосибирской области разрешил заполнять стадионы в регионе на 25% от вместимости, пообещав чуть позже увеличить цифру, и хозяева в первой домашнем матче сезона без поддержки не остались.

Сибирь (Новосибирск)

Перед началом матча у «Сибири» вернулся в строй переболевший финн Микаэль Руохома, занявший место во второй тройке с Эриком О’Деллом и Александром Шаровым. Появился в рамке Алексей Красиков, для которого игра с ЦСКА стала дебютной в этом сезоне. Наконец-то сыграл свой первый официальный матч после возвращения в «Сибирь» Степан Санников, который вывел команду на лёд с капитанской нашивкой.

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А вот Игорь Никитин победный состав после игры с «Барысом» решил вообще не менять. ЦСКА обошёлся без ротации! Просто вчитайтесь в это предложение. Могли ли вы представить такое в прошлом сезоне?

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«Сибирь» по-прежнему отвратительно играет в большинстве

Начало первого периода получилось равным, однако остроты было чуть больше у ворот Александра Шарыченкова, которого уже с самого начала попытались нагрузить нападающие хозяев. Чуть ближе к экватору стартовой двадцатиминутки гости схватили удаление за нарушение численного состава и практически мгновенно удалились снова, подарив «Сибири» полновесные две минуты в формате 5×3. Благо для «армейцев», спецбригады хозяев благополучно выбросили в урну шикарную возможность открыть счёт, не создав ничего опасного. За минуту до конца периода втроём остались уже хоккеисты «Сибири», но хозяевам удалось героически дотерпеть до сирены и перенести большинство ЦСКА на второй период.

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Армейцы собственноручно похоронили своё преимущество в середине второго периода

Новосибирцам удалось разбить большинство гостей на два отрезка, но только москвичи оказались не такими расточительными, как «Сибирь», и в ответ не простили. Егор Рыков спокойно перевёл шайбу под бросок Антону Слепышеву в левый круг вбрасывания и нападающий ЦСКА из офиса Александра Овечкина расстрелял Алексея Красикова.

После пропущенной шайбы новосибирцы мгновенно развалились и гости стабильно стали устраивать карусели в зоне Красикова, спокойно меняясь по ходу позиционных атак. Впрочем, команда Игоря Никитина собственноручно помогла сибирякам выправить ситуацию, удалившись дважды с интервалом в несколько минут. На большинство новосибирцев по прежнему больно было смотреть, но вторую попытку подопечные Заварухина реализовать всё-таки сумели. Дмитрий Саюстов на пятачке подкараулил пас Егора Миловзорова и с разворота отправил шайбу в ворота под щитками голкипера «армейцев».

После того как счёт стал равным, поплыл уже ЦСКА, с трудом справляясь с закипевшей «Сибирью» и позволяя создавать момент за моментом у ворот Шарыченкова. В итоге преимущество ЦСКА к концу второго периода попросту испарилось, а подопечные Заварухина стали играть на порядок увереннее и агрессивнее.
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Победный буллит забил скандально известный партнёр Овечкина по «Вашингтону»

В третьем периоде игра ожидаемо пошла до шайбы и без явного игрового преимущества одной из команд. Москвичи уже на пятой минуте после удаления Меньшикова имели шанс выйти вперёд и сходу прибить «Сибирь», но на этот раз оборона хозяев сыграла железобетонно. Новосибирцы своим большинством после удаления Артёма Сергеева также не воспользовались и местные болельщики уже в первом домашнем матче увидели овертайм. В дополнительное время заканчивать игру мог Никита Шашков, но нападающий «Сибири» не смог замкнуть в пустые ворота классную передачу от Виктора Комарова.

На буллитах своё слово сказали лидеры ЦСКА. Слепышев, Лайпсик и Локтионов очень уверенно использовали свои попытки, не оставив шансов Алексею Красикову. Ответить сибирякам оказалось нечем и в итоге бросок бывшего партнёра Овечкина по «Вашингтону» оказался победным.

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В ЦСКА форвард оказался не от хорошей жизни. Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически отозвался о внешности некоторых женщин, назвал одноклубников «неудачниками», а других ребят «худшей командой в мире». НХЛ осудила женоненавистнические высказывания игрока, «Вашингтон» выставил его на драфт отказов, где ни один клуб не рискнул забрать канадца. Так он оказался изгнанным из НХЛ и теперь забивает буллиты в Новосибирске.

Команда Николая Заварухина набрала первое очко в сезоне, но потерпела четвёртое поражение подряд с разницей в одну шайбу. Старт сезона «Сибирь» пока что проваливает. ЦСКА же, пусть и с трудом, но продолжает победную серию и набирает очки в каждом матче.

Иван Богун

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