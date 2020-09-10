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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

«“Барыс” в своем репертуаре». Михайлис — о недопустимой обороне, игре сына и первом голе форварда из НХЛ

Главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис, комментируя победу команды над «Куньлунем», отметил, что его сын и форвард Никита Михайлис обязательно еще порадует болельщиков красивыми голами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По словам наставника казахстанского клуба, команда недопустимо плохо сыграла в концовке в обороне. При этом он похвалил шведского форварда из НХЛ Якоба Лилью, который открыл счет своим голам.

Напомним, матч прошел сегодня, 10 сентября, в Нур-Султане, и стал для казахстанского клуба первым домашним в новом сезоне КХЛ. Подопечные Михайлиса одержали победу со счетом 3:2.

Барыс (Нур-Султан)

— Ожидали от соперника быстрого хоккея после поражения в Екатеринбурге. Приехала команда мобильная, готовая сражаться, готовая на победу. По нашей команде — сегодня моментами очень неплохо выглядела. Но концовка, как некоторые говорили, — «Барыс» в своем репертуаре. Нельзя так играть. Особенно в конце игры, ведя в счете в две шайбы, надо упрощать игру, — отметил Михайлис.

— Как вам шайбы от Никиты? Как он в таких непростых условиях набрал такую потрясающую форму — четыре гола подряд в четырех матчах.

Континентальная Хоккейная Лига

— Работал. На карантине старался в парке бегать по вечерам. Когда закончился карантин, он ходил в тренажерный зал. Он готовился к сезону. А то, что гол забил, он и в прошлом году такой гол забил. «Динамо» он практически такой же гол забил. Шлифует свое мастерство. И я думаю, мы еще увидим хорошие голы.

— Присутствовало ли какое-то разочарование от того, что Лилья долго не забивал? Все-таки была критика и в его адрес, и в адрес тренерского штаба в плане неудачного трансфера.

— Разочарования нет, потому что Якоб с каждой игрой все лучше и лучше играл. И те функции, которые для него были предназначены в этом звене, он выполнял на отлично. Не сказать, что у него было много моментов. Но, по крайней мере, он своей работоспособностью приносил пользу и звену, и команде.

Юлия Милова

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Барыс
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Куньлунь
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