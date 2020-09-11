Матч КХЛ между «Нефтехимиком» и рижским «Динамо» перенесен из-за COVID-19
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч между «Нефтехимиком» и рижским «Динамо»
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч между «Нефтехимиком» и рижским «Динамо»
Матч между «Динамо» и «Нефтехимиком» должен был пройти 11 сентября в Риге. По прилету в столицу Латвии гости прошли обязательные
«Команда “Нефтехимик” вылетает в
Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.