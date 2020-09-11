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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч КХЛ между «Нефтехимиком» и рижским «Динамо» перенесен из-за COVID-19

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла матч между «Нефтехимиком» и рижским «Динамо» из-за положительных результатов тестов на коронавирус у семи хоккеистов нижнекамского клуба, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Динамо» и «Нефтехимиком» должен был пройти 11 сентября в Риге. По прилету в столицу Латвии гости прошли обязательные экспресс-тесты на SARS-CoV-2, по итогам которых у семи игроков были выявлены первично положительные результаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Команда “Нефтехимик” вылетает в Санкт-Петербург, где в полном составе оперативно пройдет дополнительное тестирование на SARS-CoV-2 в комбинации ПЦР+IgG. Расширенное исследование позволит получить более точные результаты и принять дальнейшее решение о выездной серии команды», — отмечается в сообщении.

Континентальная Хоккейная Лига

Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.

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