Два тренера из России вошли в штаб Скудры в рижском «Динамо»

Как отмечается, одним из ассистентов Скудры стал 47-летний Дмитрий Пархоменко, который уже работал вместе с латвийским тренером в нижегородском «Торпедо». Также в штаб Скудры вошел россиянин Игорь Макаров, который будет видеотренером.