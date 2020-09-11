Два тренера из России вошли в штаб Скудры в рижском «Динамо»
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два российских тренера вошли в штаб Петериса Скудры в рижском «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ из столицы Латвии.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Два российских тренера вошли в штаб Петериса Скудры в рижском «Динамо», сообщается на сайте клуба КХЛ из столицы Латвии.
Как отмечается, одним из ассистентов Скудры стал 47-летний Дмитрий Пархоменко, который уже работал вместе с латвийским тренером в нижегородском «Торпедо». Также в штаб Скудры вошел россиянин Игорь Макаров, который будет видеотренером.
Новым тренером вратарей рижской команды назначен белорус Андрей Кудин.
Пархоменко последние два сезона работал в новокузнецком «Металлурге», где был также главным тренером. Макаров занимал должность видеотренера во владивостокском «Адмирале».