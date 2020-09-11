«Авангард» «всухую» обыграл «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Шайбы забросили Сергей Толчинский (6-я, 59-я минуты), Денис Зернов (28) и Оливер Каски (28). Голкипер гостей Эмиль Гарипов провел второй «сухой» матч в сезоне, отразив 25 бросков.

«Авангард» выиграл четвертый матч «регулярки» подряд, «Металлург» прервал серию из трех побед. В следующей встрече 13 сентября «Авангард» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Магнитка» в этот же день примет «Торпедо».