«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Торпедо»

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Торпедо» шайбы забросили Даниил Ильин (11-я минута), Джастин Клус (29) и Крис Уайдмэн (30), у проигравших отличились Брукс Мэйсек (5 и 40) и Алексей Макеев (15). Решающий буллит исполнил Михаил Варнаков.

«Торпедо» 13 сентября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» двумя днями позже также в гостях должен встретиться с нижнекамским «Нефтехимиком». Пятничный матч между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком» был перенесен из-за положительных результатов тестов на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба.