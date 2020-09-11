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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Торпедо»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» потерпели первое поражение в сезоне КХЛ, проиграв дома нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Торпедо» шайбы забросили Даниил Ильин (11-я минута), Джастин Клус (29) и Крис Уайдмэн (30), у проигравших отличились Брукс Мэйсек (5 и 40) и Алексей Макеев (15). Решающий буллит исполнил Михаил Варнаков.

«Торпедо» 13 сентября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» двумя днями позже также в гостях должен встретиться с нижнекамским «Нефтехимиком». Пятничный матч между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком» был перенесен из-за положительных результатов тестов на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба.

Автомобилист
3:4Б
2:1, 1:2, 0:0, 0:0
Торпедо НН
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