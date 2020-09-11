СКА нанес «Локомотиву» первое поражение в новом сезоне КХЛ
ТАСС, 11 сентября. Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 11 сентября. Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9), Лукас Бенгтссон (25) и Эмиль Галимов (60). У проигравших отличились Денис Алексеев (32) и Никита Черепанов (58). Защитник СКА Антон Белов провел 600-й матч в КХЛ.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне и занимает третью строчку, имея в активе шесть очков после четырех встреч.
В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 сентября должны дома сыграть с нижнекамским «Нефтехимиком», чей матч в пятницу с рижским «Динамо» был перенесен