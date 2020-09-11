СКА нанес «Локомотиву» первое поражение в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Антон Бурдасов (9), Лукас Бенгтссон (25) и Эмиль Галимов (60). У проигравших отличились Денис Алексеев (32) и Никита Черепанов (58). Защитник СКА Антон Белов провел 600-й матч в КХЛ.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков в четырех матчах. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне и занимает третью строчку, имея в активе шесть очков после четырех встреч.