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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зубов заявил, что заинтересован в предложениях от клубов КХЛ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-главный тренер петербургского СКА и «Сочи» Сергей Зубов заявил РИА Новости, что хотел бы поработать с какой-либо командой КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Будучи игроком, Зубов стал олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли и позже был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. После завершения карьеры он занимал пост главного тренера в петербургском СКА и «Сочи». В октябре прошлого года специалист покинул черноморский клуб, а в декабре занял пост старшего консультанта по хоккейным операциям в клубе НХЛ «Даллас Старз».

Континентальная Хоккейная Лига

«Я же сказал еще по окончании работы в “Сочи”, что заинтересован в продолжении тренерской карьеры, готов и дальше работать в КХЛ. Если будет возможность, с удовольствием ее рассмотрю. Но на данный момент предложений нет, что ожидаемо для начала регулярного чемпионата», — сказал Зубов в интервью РИА Новости.

Летом сообщалось, что Зубов является кандидатом на роль главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста» и «Барыса» из Нур-Султана. «Нет, с клубами я не общался, — отметил Зубов. — Разговаривал только со своим агентом. Информацию об интересе он транслировал мне, и на этом — все. Как видите, пока не срослось».

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