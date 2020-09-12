Зубов заявил, что заинтересован в предложениях от клубов КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Будучи игроком, Зубов стал олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли и позже был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. После завершения карьеры он занимал пост главного тренера в петербургском СКА и «Сочи». В октябре прошлого года специалист покинул черноморский клуб, а в декабре занял пост старшего консультанта по хоккейным операциям в клубе НХЛ «Даллас Старз».

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«Я же сказал еще по окончании работы в “Сочи”, что заинтересован в продолжении тренерской карьеры, готов и дальше работать в КХЛ. Если будет возможность, с удовольствием ее рассмотрю. Но на данный момент предложений нет, что ожидаемо для начала регулярного чемпионата», — сказал Зубов в интервью РИА Новости.