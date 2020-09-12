ЦСКА победил «Амур» и продлил победную серию до четырех матчей в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (вторая минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25), Максим Мамин (48) и Максим Шалунов (55). У проигравших отличился Александр Горшков (41).
Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ (56 в составе ЦСКА и 44 за новосибирскую «Сибирь»). Для 23-летнего Коростелева, ранее представлявшего армейскую «Звезду» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и клубы Американской хоккейной лиги и Хоккейной лиги Онтарио, эта шайба стала первой за ЦСКА. В КХЛ он дебютировал в составе владивостокского «Адмирала» в прошлом сезоне. 18-летний вратарь ЦСКА Всеволод Скотников отразил 20 бросков в дебютном матче в КХЛ.
Эта победа стала для ЦСКА 16-й над хабаровским клубом в КХЛ, «Амур» побеждал армейцев восемь раз.
ЦСКА после поражения в матче на Кубок Открытия выиграл следующие четыре встречи и возглавляет таблицу Западной конференции, набрав девять очков. «Амур» проиграл все пять игр и, не набрав баллов, замыкает таблицу Востока.
В следующем матче ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с «Барысом» из Нур-Султана, «Амур» в тот же день примет московское «Динамо».