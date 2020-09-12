ЦСКА победил «Амур» и продлил победную серию до четырех матчей в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (вторая минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25), Максим Мамин (48) и Максим Шалунов (55). У проигравших отличился Александр Горшков (41).

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ЦСКА (Москва) Все о команде

Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ (56 в составе ЦСКА и 44 за новосибирскую «Сибирь»). Для 23-летнего Коростелева, ранее представлявшего армейскую «Звезду» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и клубы Американской хоккейной лиги и Хоккейной лиги Онтарио, эта шайба стала первой за ЦСКА. В КХЛ он дебютировал в составе владивостокского «Адмирала» в прошлом сезоне. 18-летний вратарь ЦСКА Всеволод Скотников отразил 20 бросков в дебютном матче в КХЛ.

Эта победа стала для ЦСКА 16-й над хабаровским клубом в КХЛ, «Амур» побеждал армейцев восемь раз.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9c84a388fb6ce717a1a7e42ac6f430df_hd/2_4019023064/ce9b528868bbd579e5951ef694bf3141/4755585098?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА после поражения в матче на Кубок Открытия выиграл следующие четыре встречи и возглавляет таблицу Западной конференции, набрав девять очков. «Амур» проиграл все пять игр и, не набрав баллов, замыкает таблицу Востока.

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