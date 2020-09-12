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14:49 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Амур» и продлил победную серию до четырех матчей в КХЛ

ТАСС, 12 сентября. ЦСКА в гостях обыграл хабаровский «Амур» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Платинум-Арене» в Хабаровске в присутствии 2 300 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (вторая минута), Сергей Андронов (5), Константин Окулов (25), Максим Мамин (48) и Максим Шалунов (55). У проигравших отличился Александр Горшков (41).

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ЦСКА (Москва)

Шалунов забросил 100-ю шайбу в КХЛ (56 в составе ЦСКА и 44 за новосибирскую «Сибирь»). Для 23-летнего Коростелева, ранее представлявшего армейскую «Звезду» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и клубы Американской хоккейной лиги и Хоккейной лиги Онтарио, эта шайба стала первой за ЦСКА. В КХЛ он дебютировал в составе владивостокского «Адмирала» в прошлом сезоне. 18-летний вратарь ЦСКА Всеволод Скотников отразил 20 бросков в дебютном матче в КХЛ.

Эта победа стала для ЦСКА 16-й над хабаровским клубом в КХЛ, «Амур» побеждал армейцев восемь раз.

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ЦСКА после поражения в матче на Кубок Открытия выиграл следующие четыре встречи и возглавляет таблицу Западной конференции, набрав девять очков. «Амур» проиграл все пять игр и, не набрав баллов, замыкает таблицу Востока.

Континентальная Хоккейная Лига

В следующем матче ЦСКА 14 сентября сыграет в гостях с «Барысом» из Нур-Султана, «Амур» в тот же день примет московское «Динамо».

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