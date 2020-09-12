Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
ХК Динамо
42
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
Куньлунь
43
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
15
Хоккей. НХЛ
13.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Хоккей. КХЛ
11.09
СКА
Локомотив
42
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
14:08 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ заменила судей на второй домашний матч «Барыса» в новом сезоне

Произошла замена арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата между казахстанским «Барысом» и московским «Динамо», сообщает официальный сайт КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встречу будет обслуживать смешанная бригада судей: главные Владимир Суслов и Александр Сергеев, линейные — Антон Боряев и Михаил Ступак. Причина замены судей не называется.

Барыс (Нур-Султан)

Сам матч пройдет сегодня, 12 сентября, на «Барыс Арене» и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

Динамо (Москва)

Для «Барыса» это вторая домашняя игра в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Юрия Михайлиса обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:2.

Читайте также
"Я не верю, что проблемы с физикой". Тренер "Астаны" - о победе над "Ордабасы", Томасове на скамейке и ситуации с травмированными
«Локомотив» сделал финальное предложение по форварду «Порту»
Триумф Веры. Звонарева выиграла US Open в паре
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
Харитонов оценил нокаут британца в поединке по правилам бокса
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Айлендерс» вырвали победу у теряющей игроков «Тампы» в КС
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь