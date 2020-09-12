КХЛ заменила судей на второй домашний матч «Барыса» в новом сезоне
Произошла замена арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата между казахстанским «Барысом» и московским «Динамо», сообщает официальный сайт КХЛ.
Произошла замена арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата между казахстанским «Барысом» и московским «Динамо», сообщает официальный сайт КХЛ.
Встречу будет обслуживать смешанная бригада судей: главные Владимир Суслов и Александр Сергеев, линейные — Антон Боряев и Михаил Ступак. Причина замены судей не называется.
Сам матч пройдет сегодня, 12 сентября, на «Барыс Арене» и начнется в 17:00 по времени
Для «Барыса» это вторая домашняя игра в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Юрия Михайлиса обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:2.