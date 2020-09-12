«Сибирь» одержала первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Куньлунь»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» прервали четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв китайский «Куньлунь».
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» прервали четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв китайский «Куньлунь».
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу хозяев.
В составе «Сибири» шайбы забросили Ефим Гуркин (36-я минута), Виктор Комаров (39), Дмитрий Саюстов (47), Данил Романцев (51) и Владимир Первушин (53). У проигравших отличились Герман Шапорев (27, 57), Иван Николишин (42), Алексей Кручинин (49).
«Сибирь», одержавшая первую победу в сезоне КХЛ, в следующем матче 14 сентября примет рижское «Динамо». Потерпевший пятое поражение подряд «Куньлунь» 17 сентября сыграет дома с екатеринбургским «Автомобилистом».