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17:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» одержала первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Куньлунь»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» прервали четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв китайский «Куньлунь».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу хозяев.

Сибирь (Новосибирск)

В составе «Сибири» шайбы забросили Ефим Гуркин (36-я минута), Виктор Комаров (39), Дмитрий Саюстов (47), Данил Романцев (51) и Владимир Первушин (53). У проигравших отличились Герман Шапорев (27, 57), Иван Николишин (42), Алексей Кручинин (49).

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Континентальная Хоккейная Лига

«Сибирь», одержавшая первую победу в сезоне КХЛ, в следующем матче 14 сентября примет рижское «Динамо». Потерпевший пятое поражение подряд «Куньлунь» 17 сентября сыграет дома с екатеринбургским «Автомобилистом».

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Сибирь
5:4
0:0, 2:1, 3:3
Куньлунь
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