«Сибирь» одержала первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Куньлунь»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) в пользу хозяев.

Сибирь (Новосибирск) Все о команде

В составе «Сибири» шайбы забросили Ефим Гуркин (36-я минута), Виктор Комаров (39), Дмитрий Саюстов (47), Данил Романцев (51) и Владимир Первушин (53). У проигравших отличились Герман Шапорев (27, 57), Иван Николишин (42), Алексей Кручинин (49).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_93c68b6da1d5c28c0f1b6dc7bda57e7b_hd/2_6799531663/422a0eafaff103503bff8c40b2cfd63d/4755593673?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире