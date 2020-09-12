Степан Санников утвержден капитаном «Сибири» на сезон КХЛ-2020/21
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Степан Санников утвержден капитаном «Сибири» на сезон КХЛ-2020/21, сообщил главный тренер новосибирцев Николай Заварухин.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Степан Санников утвержден капитаном «Сибири» на сезон КХЛ-2020/21, сообщил главный тренер новосибирцев Николай Заварухин.
В прошлом сезоне капитаном «Сибири» был защитник Александр Логинов. Санников вернулся в «Сибирь» перед сезоном-2019/20 из казанского «Ак Барса».
«Ребята выбрали Санникова капитаном на сезон», — сказал Заварухин журналистам.