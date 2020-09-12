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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Степан Санников утвержден капитаном «Сибири» на сезон КХЛ-2020/21

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Степан Санников утвержден капитаном «Сибири» на сезон КХЛ-2020/21, сообщил главный тренер новосибирцев Николай Заварухин.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне капитаном «Сибири» был защитник Александр Логинов. Санников вернулся в «Сибирь» перед сезоном-2019/20 из казанского «Ак Барса».

Сибирь (Новосибирск)

«Ребята выбрали Санникова капитаном на сезон», — сказал Заварухин журналистам.

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