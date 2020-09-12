«Болельщикам интересны 9 шайб, а нам не очень». Крикунов рассказал, как вырвал с «Динамо» победу у «Барыса»

Сегодня, 12 сентября, в Нур-Султане казахстанская команда потерпела поражение со счетом 4:5 в овертайме. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

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Крикунов отметил, что ему пришлось перевести игру в три звена, которые и спасли «Динамо» от поражения.

— Игры была довольно тяжелая. Мы все старались атаковать, атаковать. В результате пропускали контратаки. И получали на этом голы. В третьем периоде пришлось перейти на игру в три звена. И три звена сумели игру вытащить — сначала перевести игру в овертайм, а потом выиграть. Тяжело, но хотя бы первая победа, — сказал Крикунов после матча.

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— Девять шайб. Всегда говорят в тренерском штабе, что недовольны таким результатом, а болельщикам, наоборот, на радость.

— Наверное, болельщикам интересно было смотреть. Но нам — не очень. Особенно, когда ты вроде атакуешь, атакуешь, и тут один бросок — гол, один бросок — гол.