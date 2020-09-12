Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ХК Динамо
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
54
Хоккей. НХЛ
13.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Хоккей. КХЛ
13.09
Салават Юлаев
Авангард
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
17:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Болельщикам интересны 9 шайб, а нам не очень». Крикунов рассказал, как вырвал с «Динамо» победу у «Барыса»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал, как его команде удалось переломить ход встречи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Сегодня, 12 сентября, в Нур-Султане казахстанская команда потерпела поражение со счетом 4:5 в овертайме. При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

Барыс (Нур-Султан)

Крикунов отметил, что ему пришлось перевести игру в три звена, которые и спасли «Динамо» от поражения.

— Игры была довольно тяжелая. Мы все старались атаковать, атаковать. В результате пропускали контратаки. И получали на этом голы. В третьем периоде пришлось перейти на игру в три звена. И три звена сумели игру вытащить — сначала перевести игру в овертайм, а потом выиграть. Тяжело, но хотя бы первая победа, — сказал Крикунов после матча.

Динамо (Москва)

— Девять шайб. Всегда говорят в тренерском штабе, что недовольны таким результатом, а болельщикам, наоборот, на радость.

— Наверное, болельщикам интересно было смотреть. Но нам — не очень. Особенно, когда ты вроде атакуешь, атакуешь, и тут один бросок — гол, один бросок — гол.

Напомним, Крикунов возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана в сезоне-2012/13. Затем он решил покинуть свой пост, так как не вышел с национальной командой на Олимпиаду-2014 в Сочи.

Читайте также
"Кайрат" на 92-й минуте вырвал волевую победу у "Кайсара" и оторвался от "Астаны"
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
Новое предматчевое шоу СКА вошло в историю хоккея
СМИ: «Валенсия» больше не нуждается в услугах россиянина
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Спартак» представил видео про куклы к дерби с ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь