«Барыс» упустил преимущество в две шайбы и потерпел первое домашнее поражение в сезоне КХЛ

Основное время встречи, которая прошла на «Барыс Арене», завершилось со счетом 4:4 (2:1, 2:1, 0:2). При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.
Первый период остался за командой Юрия Михайлиса. На второй минуте Даррец Диц вывел «Барыс» вперед. Однако «Динамо» хватило четырех минут, чтобы отыграться — отличился Дмитрий Яшкин. На девятой минуте Кертис Волк забросил вторую шайбу в ворота гостей.
В начале второго периода москвичи усилиями Тему Пулккинена (28-я) сравняли счет, однако затем пропустили две безответные шайбы. У «Барыса» по разу отличились Линус Виддель и Диц, оформивший первый дубль в новом сезоне.
На 52-й минуте капитан «Динамо» Вадим Шипачев сократил отставание до минимума, а за 30 секунд до сирены Шипачев в большинстве и вовсе сравнял счет.
В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победу москвичами принес Даниил Тарасов.
Для «Барыса» это поражение стало первым домашним в новом сезоне КХЛ, тогда как «Динамо» одержало первую победу после серии из трех поражений.
Следующий матч команда Михайлиса проведет дома — 14 сентября примет московский ЦСКА.