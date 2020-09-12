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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил преимущество в две шайбы и потерпел первое домашнее поражение в сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, которая прошла на «Барыс Арене», завершилось со счетом 4:4 (2:1, 2:1, 0:2). При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

Динамо (Москва)

Первый период остался за командой Юрия Михайлиса. На второй минуте Даррец Диц вывел «Барыс» вперед. Однако «Динамо» хватило четырех минут, чтобы отыграться — отличился Дмитрий Яшкин. На девятой минуте Кертис Волк забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В начале второго периода москвичи усилиями Тему Пулккинена (28-я) сравняли счет, однако затем пропустили две безответные шайбы. У «Барыса» по разу отличились Линус Виддель и Диц, оформивший первый дубль в новом сезоне.

Барыс (Нур-Султан)

На 52-й минуте капитан «Динамо» Вадим Шипачев сократил отставание до минимума, а за 30 секунд до сирены Шипачев в большинстве и вовсе сравнял счет.

В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победу москвичами принес Даниил Тарасов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» это поражение стало первым домашним в новом сезоне КХЛ, тогда как «Динамо» одержало первую победу после серии из трех поражений.

Следующий матч команда Михайлиса проведет дома — 14 сентября примет московский ЦСКА.

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