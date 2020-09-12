«Барыс» упустил преимущество в две шайбы и потерпел первое домашнее поражение в сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи, которая прошла на «Барыс Арене», завершилось со счетом 4:4 (2:1, 2:1, 0:2). При этом по ходу игры хозяева вели с преимуществом в две шайбы.

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Первый период остался за командой Юрия Михайлиса. На второй минуте Даррец Диц вывел «Барыс» вперед. Однако «Динамо» хватило четырех минут, чтобы отыграться — отличился Дмитрий Яшкин. На девятой минуте Кертис Волк забросил вторую шайбу в ворота гостей.

В начале второго периода москвичи усилиями Тему Пулккинена (28-я) сравняли счет, однако затем пропустили две безответные шайбы. У «Барыса» по разу отличились Линус Виддель и Диц, оформивший первый дубль в новом сезоне.

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На 52-й минуте капитан «Динамо» Вадим Шипачев сократил отставание до минимума, а за 30 секунд до сирены Шипачев в большинстве и вовсе сравнял счет.

В итоге победителя пришлось выявлять в овертайме, где удачливее оказались гости. Победу москвичами принес Даниил Тарасов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d6e990499f40928e54f4dc7acbd820b9_hd/q704825/c564b0fd62a4ad398ea4068a112e919a/4755592719?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» это поражение стало первым домашним в новом сезоне КХЛ, тогда как «Динамо» одержало первую победу после серии из трех поражений.