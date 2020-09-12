Предматчевое шоу СКА стало первым хоккейным шоу в мире с дополненной реальностью

Источник: РИА "Новости"

Тросовая камера для показа хоккея оснащена системой датчиков для определения положения камеры. Комплекс технических средств для отслеживания координат перемещения камер в реальном времени был разработан отечественными компаниями. Впервые в мире эта система применяется в рамках шоу на хоккейном матче.

Spider Cam с поворотной головой нового поколения позволяет получить эффектные пролёты надо льдом. Специальные штативы с отслеживанием поворота камеры помогают разнообразить показ.