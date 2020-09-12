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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Предматчевое шоу СКА стало первым хоккейным шоу в мире с дополненной реальностью

Ключевым элементом предматчевого шоу СКА является технология дополненной реальности, сообщает официальный «твиттер» команды.

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Источник: РИА "Новости"

Тросовая камера для показа хоккея оснащена системой датчиков для определения положения камеры. Комплекс технических средств для отслеживания координат перемещения камер в реальном времени был разработан отечественными компаниями. Впервые в мире эта система применяется в рамках шоу на хоккейном матче.

Spider Cam с поворотной головой нового поколения позволяет получить эффектные пролёты надо льдом. Специальные штативы с отслеживанием поворота камеры помогают разнообразить показ.

Серверы дополненной реальности на базе Unreal Engine со специально разработанной к этому матчу графикой позволяют создать в пространстве стадиона то, что невозможно создать с помощью традиционных приёмов создания шоу.

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