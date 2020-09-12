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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ: Матч СКА — «Нефтехимик» состоится

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Семен Галькевич. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и нижнекамским «Нефтехимиком», запланированный на 13 сентября, состоится, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

КХЛ в четверг объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком», который должен был состояться 11 сентября. Из семи первично положительных результатов обязательных экспресс-тестов на коронавирус у представителей «Нефтехимика» подтвердилось четыре случая. В пятницу сообщалось, что решение по игре со СКА будет принято в субботу.

«По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в “Нефтехимике” не выявлено. Команды СКА и “Нефтехимик” готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге», встреча состоится, — сообщили в пресс-службе.

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