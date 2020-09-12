КХЛ: Матч СКА — «Нефтехимик» состоится
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Семен Галькевич. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Семен Галькевич. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между
КХЛ в четверг объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком», который должен был состояться 11 сентября. Из семи первично положительных результатов обязательных
«По итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в “Нефтехимике” не выявлено. Команды СКА и “Нефтехимик” готовятся к завтрашнему матчу в Санкт-Петербурге», встреча состоится, — сообщили в