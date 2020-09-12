КХЛ: Матч СКА — «Нефтехимик» состоится

КХЛ в четверг объявила о переносе матча между рижским «Динамо» и «Нефтехимиком», который должен был состояться 11 сентября. Из семи первично положительных результатов обязательных экспресс-тестов на коронавирус у представителей «Нефтехимика» подтвердилось четыре случая. В пятницу сообщалось, что решение по игре со СКА будет принято в субботу.