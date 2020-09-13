«Творил небольшие чудеса Ортио». КХЛ — о первом домашнем поражении «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

КХЛ в обзоре игрового дня отметила первую победу московского «Динамо» в сезоне — она пришлась на гостевой матч с «Барысом» в овертайме.

Динамовцы на старте чемпионата потерпели три поражения подряд, и тот факт, что два из них были в одну шайбу и еще одно — с голом в пустые ворота, вряд ли мог служить утешением. Однако все эти матчи «бело-голубые» провели без двух легионеров — Тему Пулккинена с Оскаром Линдбергом — ярко проявивших себя в межсезонье. К отчетной встрече оба они вернулись в строй, воссоединившись во втором звене с Владимиром Брюквиным. Ударное же трио с Вадимом Шипачевым во главе составили Даниил Тарасов и Дмитрий Яшкин. Это сочетание отличилось на шестой минуте, продемонстрировав отличную командную работу. Яшкин за воротами провел силовой прием против Даррена Дица и поехал открываться на пятак, Шипачев подхватил шайбу и отдал ее Дмитрию, тот переадресовал на Тарасова и сам же добил после того, как Йони Ортио отразил бросок Даниила.

Динамо (Москва) Все о команде

Правда, к тому времени хозяева уже вели 1:0, а спустя три с половиной минуты после гола Яшкина повели и 2:1. Первую шайбу забросил Диц, вторую — Кертис Волк, набирающий очки в пятом матче подряд. Так что не прошло и половины первого периода, как Владимир Крикунов заменил Ивана Бочарова на Александра Еременко.

В концовке периода гости дважды подряд играли в большинстве, но успеха это им не принесло.

В середине второго отрезка забросил дебютную шайбу в новом сезоне выздоровевший Пулккинен, на что «барсы» ответили красивым голом Линуса Виделля с острого угла и реализацией своего первого большинства — отличился снова Диц.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Во второй половине третьего периода сократил отставание Шипачев. Оказавшись в далеко не самой удобной для броска позиции, он не стал искать передачей партнера, отправив шайбу прямиком в ворота с неудобной руки.

Динамовцы плотно засели в чужой зоне, стараясь во что бы то ни стало сравнять, и создали несколько хороших возможностей. Но каждый раз им то не хватало точности в завершении, то творил небольшие чудеса Ортио, один только Линдберг трижды кряду был близок к тому, чтобы поразить цель. Последние почти две минуты гости отыграли в четыре нападающих, не уходящих со льда (первая тройка плюс Линдберг), и в итоге были вознаграждены. На реализацию удаления Дица потребовалось семь секунд — вслед за капитаном «Барыса» дубль сделал Шипачев.

В овертайме хозяева схватили два удаления почти одновременно — второе пришлось на время, которое проходило при отложенном штрафе. Лидеры «Динамо» — уже, видимо, порядком подуставшие — провели две минуты в примитивном обстреле ворот от синей линии, результата не принесшем. При возобновившейся игре «три на три» «бело-голубые» продолжили атаковать, и за 27 секунд до серии бросков Тарасов все же принес гостям первую в этом сезоне победу.