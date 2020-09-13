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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» сыграют со «Спартаком» в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сыграют в Москве со «Спартаком» в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Матч будет одним из семи поединков, запланированных КХЛ на 13 сентября, и начнется в 17.00. В прямом эфире его покажет телеканал «Беларусь-5».

Динамо (Минск)

До этого противоборства соперники провели по четыре встречи, показав одинаковые результаты — две победы и два поражения.

«Красно-белые» сначала проиграли «Торпедо» в Ярославле — 2:7, а затем уступили в Екатеринбурге местному «Автомобилисту» — 0:1. Вскоре «Спартак» справился с «Динамо» из Москвы — 3:1, а затем победил «Салават Юлаев» — 5:3.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 2, 13.09.2020, 17:00

Спартак-Динамо Мн-

Минчане сначала одержали две победы, а затем потерпели два поражения. Если первая виктория случилась без борьбы, поскольку «Йокериту» присудили техническое поражение за отказ лететь в Беларусь, то с «Барысом» «зубры» справились в овертайме — 5:4. Далее были два ярких матча против «Салавата Юлаева» (3:4) и «Ак Барса» (4:5), в которых белорусская команда демонстрировала яркий хоккей, однако для итогового успеха этого было мало.

В турнирной таблице чемпионата КХЛ подопечные Олега Знарка и Крэйга Вудкрофта находятся на 12-й и 13-й строчках соответственно. Лидирует в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА, набравший девять пунктов после пяти встреч. На второй позиции омский «Авангард». У «ястребов» на счету восемь баллов в четырех поединках. Замыкает тройку сильнейших «Автомобилист» с семью очками после четырех сыгранных встреч.

Специалисты склоняются к тому, что поединок пройдет под диктовку спартаковцев. Впрочем, в восьми предыдущих поединках москвичи лишь дважды выиграли в основное время.

Спартак (Москва)

После игры со «Спартаком» минчане 15 сентября в гостях поспорят с подмосковным «Витязем», а 19 сентября вернутся на «Минск-Арену» для встречи с ярославским «Локомотивом».

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