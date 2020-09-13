Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Трактор
20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Северсталь
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Ак Барс
00
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо НН
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
32
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
17:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» и потерпел первое поражение в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Салавата Юлаева». У победителей шайбы забросили Евгений Бирюков (1-я минута) и Тему Хартикайнен (11, 23). В составе «Авангарда» отличились Александр Хохлачев (16) и Сергей Шумаков (53).

В следующем матче «Салават Юлаев» 15 сентября примет нижегородское «Торпедо», в этот же день «Авангард» в Балашихе встретится с петербургским СКА.

Салават Юлаев
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Авангард
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
«Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-игроком «Ювентуса»
ЦСКА против «Спартака»: чего ждать от главной игры сентября
«Люди устали от моих побед». Хабиб - о завершении карьеры
ЦСКА высказался о гостевом секторе на матче со «Спартаком»
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
Гонка Гран-при Тосканы «Формулы-1» возобновлена после аварии
Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь