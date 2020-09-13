«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу «Салавата Юлаева». У победителей шайбы забросили Евгений Бирюков (1-я минута) и Тему Хартикайнен (11, 23). В составе «Авангарда» отличились Александр Хохлачев (16) и Сергей Шумаков (53).