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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились Николай Прохоркин (4-я минута), Максим Карпов (25) и Андрей Нестрашил (33). В составе проигравших шайбу забросил Кирилл Ураков (36).

«Металлург» 15 сентября встретится на выезде с «Сочи», «Торпедо» в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Металлург Мг
3:1
1:0, 2:1, 0:0
Торпедо НН
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