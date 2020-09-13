«Металлург» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились Николай Прохоркин (4-я минута), Максим Карпов (25) и Андрей Нестрашил (33). В составе проигравших шайбу забросил Кирилл Ураков (36).

«Металлург» 15 сентября встретится на выезде с «Сочи», «Торпедо» в этот же день в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».