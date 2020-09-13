«Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в Сочи в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). У победителей отличились Кирилл Петров (26-я минута), Александр Бурмистров (30), Джастин Азеведо (52) и Найджел Доус (59). Данис Зарипов, отметившийся результативной передачей, стал третьим игроком, набравшим 650 очков в матчах КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Больше только у Сергея Мозякина (897) и Вадима Шипачева (670).