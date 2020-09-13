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20:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Сочи в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). У победителей отличились Кирилл Петров (26-я минута), Александр Бурмистров (30), Джастин Азеведо (52) и Найджел Доус (59). Данис Зарипов, отметившийся результативной передачей, стал третьим игроком, набравшим 650 очков в матчах КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Больше только у Сергея Мозякина (897) и Вадима Шипачева (670).

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов провел свой первый «сухой» матч в новом сезоне, отразив 19 бросков по своим воротам.

Сочи
0:4
0:0, 0:2, 0:2
Ак Барс
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