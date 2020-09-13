«Локомотив» победил «Трактор» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу «Локомотива». Дубль у победителей сделал Андре Петерссон (12-я, 17-я минуты). У «Трактора» отличился Виталий Кравцов (33).