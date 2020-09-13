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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» победил «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу «Локомотива». Дубль у победителей сделал Андре Петерссон (12-я, 17-я минуты). У «Трактора» отличился Виталий Кравцов (33).

«Локомотив» в следующем матче 17 сентября сыграет в гостях с «Сочи», «Трактор» 15 сентября на выезде встретится с московским «Спартаком».

Локомотив
2:1
2:0, 0:1, 0:0
Трактор
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