«Локомотив» победил «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу «Локомотива». Дубль у победителей сделал Андре Петерссон (12-я, 17-я минуты). У «Трактора» отличился Виталий Кравцов (33).
«Локомотив» в следующем матче 17 сентября сыграет в гостях с «Сочи», «Трактор» 15 сентября на выезде встретится с московским «Спартаком».