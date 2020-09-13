«Витязь» по буллитам обыграл «Северсталь»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Витязя». Заброшенной шайбой в основное время в составе победителей отметился Святослав Гребенщиков (на 3-й минуте), у «Северстали» отличился Антон Сизов (3). Решающий буллит реализовал Матиас Теденбю.