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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» по буллитам обыграл «Северсталь»

ПОДОЛЬСК, 13 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Подмосковный «Витязь» одержал победу в серии буллитов над череповецкой «Северсталью» в своем первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Витязя». Заброшенной шайбой в основное время в составе победителей отметился Святослав Гребенщиков (на 3-й минуте), у «Северстали» отличился Антон Сизов (3). Решающий буллит реализовал Матиас Теденбю.

«Витязь» следующий матч домашней серии проведет 15 сентября против минского «Динамо», «Северсталь» 17 сентября сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

Витязь
2:1Б
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Северсталь
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Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Интера»
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