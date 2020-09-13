«Витязь» по буллитам обыграл «Северсталь»
ПОДОЛЬСК, 13 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Подмосковный «Витязь» одержал победу в серии буллитов над череповецкой «Северсталью» в своем первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
ПОДОЛЬСК, 13 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Подмосковный «Витязь» одержал победу в серии буллитов над череповецкой «Северсталью» в своем первом домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Витязя». Заброшенной шайбой в основное время в составе победителей отметился Святослав Гребенщиков (на 3-й минуте), у «Северстали» отличился Антон Сизов (3). Решающий буллит реализовал Матиас Теденбю.
«Витязь» следующий матч домашней серии проведет 15 сентября против минского «Динамо», «Северсталь» 17 сентября сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо».