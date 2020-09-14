Капризная звезда для «Барыса»? Как Скабелка раскрыл капитана казахстанской команды в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Капитан «Барыса» Даррен Диц вышел в лидеры Континентальной хоккейной лиги среди снайперов-защитников, забивая практически в каждом матче. О самых важных голах фаворита казахстанской команды в КХЛ — в материале корреспондента Vesti.kz.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

27-летний защитник забил четыре гола в пяти встречах, одна из которых стала победной. В матче с московским «Динамо» Диц оформил дубль, впервые в сезоне забив в большинстве. Самый бросающий игрок «Барыса» в новом сезоне забивает только сам, не отдав ни одной голевой передачи.

Общее количество очков за «Барыс» в КХЛ канадца с казахстанским паспортом достигло отметки в 115 пунктов. Это 43 гола и 72 передачи. В командном зачете Диц уступает Линусу Виделлю (1+4) и Кертису Волку (2+3), но идет вровень с Романом Старченко (1+3) и Никитой Михайлисом (4+0).

Диц показывает небывалые для себя 21,1 процента реализации бросков (четыре гола после 19 бросков). Лишь в недоигранном плей-офф прошлого сезона защитник смог выдать похожие высокие показатели — около 15 процентов. Обычный его график — пять-шесть с половиной процента реализации за турнир.

12 голов Дица стали победными. У другого известного защитника «Барыса» Кевина Даллмэна таких шайб всего 17, и 44-й номер вполне может выйти в лидеры среди игроков своего амплуа. Возможно, что обойдет он и Дастина Бойда, который идет четвертым по победным голам (20). У лидеров по 38 шайб.

«Фантастический гол Даррена Дица. “Барыс” выходит вперед», — прокомментировали шайбу защитника в ворота «Спартака», которая выиграла для клуба матч.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3ef8e85623329b8458c27154856f37d0_hd/q574321/745fd88b1d44e9b46e7baf9f4275435a/4755753963?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расцвет капитана пришелся на два сезона с Андреем Скабелкой. Диц и до этого специалиста претендовал на роль фаворита, но с приходом тренера из Беларуси стал забивать победные голы (в дебютном сезоне не было ни одного). Как, например, в матче с «Металлургом».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_603816bb157fc6c88df53c36620087b9_hd/q583573/985ef53c9d77f51ee219f83d84f62e50/4755754060?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сэкономил силы на интервью, а в третьем периоде забил», — еще одна реплика об игре Дица. Популярный, но капризный защитник умеет не только улыбаться, но и вытаскивать матчи с плей-офф, когда его дубль помог обыграть «Торпедо».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c9cb19a83f6e0b3695628a2fd585d75a_hd/q601561/ab589cd3df6349a28950aa827e1d1b22/4755754079?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Диц впервые для себя в КХЛ забил в плей-офф. Естественно, это победная шайба. «Диц вгоняет шайбу в ворота», — мнение от комментаторов КХЛ. По-другому и не скажешь.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_baa9ffb7b32eff8fd57c4013a2481386_hd/q650465/dbdc4d44bd4db7792585c027b7533dd8/4755754113?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть в активе защитника три гола в послематчевых буллитах. Мы остановились на шайбе в серии с «Йокеритом»: Диц реализовал единственную успешную попытку после девяти неудачных выходов игроков в противостоянии и добыл победу.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_739369e73acf6a470d86104e32ab5399_hd/q558265/b87d5ddef36d5124edd29920be9803a4/4755754098?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Барыс», Скабелка и Диц умело провели совместную работу, которая пошла на пользу каждой из сторон. Клуб был на победной волне, а тренер сумел доказать, что умеет быть успешным даже в таких скромных условиях. Защитник получил обновленный контракт, который начал удачно отрабатывать. Все в плюсе.