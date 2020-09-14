Капризная звезда для «Барыса»? Как Скабелка раскрыл капитана казахстанской команды в КХЛ
27-летний защитник обновляет рекорды клуба.
27-летний защитник обновляет рекорды клуба.
Капитан «Барыса» Даррен Диц вышел в лидеры Континентальной хоккейной лиги среди
27-летний защитник забил четыре гола в пяти встречах, одна из которых стала победной. В матче с московским «Динамо» Диц оформил дубль, впервые в сезоне забив в большинстве. Самый бросающий игрок «Барыса» в новом сезоне забивает только сам, не отдав ни одной голевой передачи.
Общее количество очков за «Барыс» в КХЛ канадца с казахстанским паспортом достигло отметки в 115 пунктов. Это 43 гола и 72 передачи. В командном зачете Диц уступает Линусу Виделлю (1+4) и Кертису Волку (2+3), но идет вровень с Романом Старченко (1+3) и Никитой Михайлисом (4+0).
Диц показывает небывалые для себя 21,1 процента реализации бросков (четыре гола после 19 бросков). Лишь в недоигранном
12 голов Дица стали победными. У другого известного защитника «Барыса» Кевина Даллмэна таких шайб всего 17, и 44-й номер вполне может выйти в лидеры среди игроков своего амплуа. Возможно, что обойдет он и Дастина Бойда, который идет четвертым по победным голам (20). У лидеров по 38 шайб.
«Фантастический гол Даррена Дица. “Барыс” выходит вперед», — прокомментировали шайбу защитника в ворота «Спартака», которая выиграла для клуба матч.
Расцвет капитана пришелся на два сезона с Андреем Скабелкой. Диц и до этого специалиста претендовал на роль фаворита, но с приходом тренера из Беларуси стал забивать победные голы (в дебютном сезоне не было ни одного). Как, например, в матче с «Металлургом».
«Сэкономил силы на интервью, а в третьем периоде забил», — еще одна реплика об игре Дица. Популярный, но капризный защитник умеет не только улыбаться, но и вытаскивать матчи с
В прошлом сезоне Диц впервые для себя в КХЛ забил в
Есть в активе защитника три гола в послематчевых буллитах. Мы остановились на шайбе в серии с «Йокеритом»: Диц реализовал единственную успешную попытку после девяти неудачных выходов игроков в противостоянии и добыл победу.
Таким образом, «Барыс», Скабелка и Диц умело провели совместную работу, которая пошла на пользу каждой из сторон. Клуб был на победной волне, а тренер сумел доказать, что умеет быть успешным даже в таких скромных условиях. Защитник получил обновленный контракт, который начал удачно отрабатывать. Все в плюсе.
Напомним, сегодня, 14 сентября, «Барыс» продолжит домашнюю серию игр матчем против московского ЦСКА. Клубы уже встречались в этом сезоне, и победу одержали хоккеисты российской команды. В пяти матчах столичный клуб набрал шесть очков и идет шестым на «Востоке», а москвичи с девятью баллами делят первое место на «Западе» со СКА из